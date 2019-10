Fiorentina, Commisso è una furia contro gli arbitri

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso si scaglia contro gli arbitri a Radio Anch'io Sport: "Non mi è piaciuto affatto quel che è successo ieri sera, credevo che dopo la partita con il Napoli avevamo finito con certi arbitraggi. E' un po' scandaloso quello che è successo".

"In occasione del fallo su Ribery l'arbitro doveva almeno andare al Var, poi si può pure accettare la decisone. Io non capisco queste cose, non sono sereno. Questo è già successo due volte. Prima con il Napoli e poi ieri sera. Gli arbitri devono essere all'altezza, quando ci sono le stesse situazioni devono decidere nella stessa maniera".

"Provo sensazioni non belle. Io sto in America, ho lasciato l'Italia dopo la partita con la Juventus che è stata ok. Quello che ho visto ieri sera dal vivo è un po' scandaloso".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 11:35