Fiorentina, Commisso fa il punto sul mercato

Dopo il debutto dolceamaro di Beppe Iachini, la Fiorentina si prepara a correre ai ripari sul mercato per completare la rosa costruita in estate dopo il cambio di proprietà.

Il presidente Rocco Commisso ha tenuto una conferenza stampa al 'Franchi' in cui ha esplicato le linee guida della società nelle prossime tre settimane: "Ho dato il mio ok per fare investimenti per la squadra e per il futuro. Prade' sta lavorando, speriamo di fare presto qualche annuncio. Non do cifre per il budget sul mercato, c'e' l'intenzione di portare qui uno, due, forse tre giocatori nelle prossime due-tre settimane. Non voglio un giocatore per sei mesi ma a lungo termine".

Commisso è poi tornato sul cambio di guida tecnica e sugli obiettivi per la seconda parte di stagione: "Abbiamo cambiato l'allenatore. Voglio ringraziare Montella per il lavoro che ha fatto, Iachini ha bisogno di un po' di tempo. La squadra ha dimostrato di essere piu' decisa e determinata, contro il Bologna siamo stati sfortunati, ma forse contro l'Inter siamo stati fortunati a fare gol all'ultimo minuto. Dobbiamo fare un buon campionato quest'anno e prepararci per l'anno prossimo".

Rassicurazioni ai tifosi anche da parte del dg Joe Barone: "Lavoriamo non solo per questo mercato ma anche sul futuro perche' Commisso pensa al futuro della Fiorentina".

SPORTAL.IT | 08-01-2020 18:38