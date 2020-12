Nuova sconfitta per la Fiorentina, che dal ritorno di Cesare Prandelli in panchina non ha ancora vinto in campionato. I viola sono adesso quart’ultimi a 9 punti, e l’ultimo ko contro l’Atalanta a Bergamo non è piaciuto alla dirigenza gigliata, che ha deciso di mandare la squadra in ritiro da lunedì.

Tra i più arrabbiati lo stesso patron Rocco Commisso, che dagli Stati Uniti ha deciso di inviare un segnale a tutti i giocatori.

OMNISPORT | 13-12-2020 19:03