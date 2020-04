Fiorentina, Commisso ha un messaggio per Iachini

A dispetto di un contratto che scadrà solo il 30 giugno 2021, Giuseppe Iachini guarda con preoccupazione alla possibilità che il campionato di Serie A non riparta. Il tecnico ascolano della Fiorentina puntava infatti ag guadagnarsi sul campo la conferma per la prossima stagione, traghettando il prima possibile la squadra verso la salvezza per poi vivere dalla panchina il rilancio già annunciato per la prossima stagione grazie a un mercato che dovrebbe vedere la Fiorentina tra le protagoniste.

Il buon lavoro fatto dopo essere subentrato a Vincenzo Montella sembra però aver già convinto il presidente della Fiorentinaa Rocco Commisso, deciso a confermare Iachini, come si può intuire dalla notizia della telefonata, riportata da 'FirenzeViola.it', che il massimo dirigente gigliato ha effettuato all'allenatore direttamente dagli Stati Uniti, per confortarlo in merito al futuro e incoraggiarlo nell'ottica della possibile ripresa della Serie A.

Il sogno di Iachini, che aveva sempre dichiarato di puntare alla panchina gigliata dopo il passato da giocatore, sembra quindi poter continuare.

