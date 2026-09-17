Giugno 2019: per la Fiorentina è un momento storico. La Viola cambia proprietà, cambia volto e, soprattutto, cambia continente di riferimento. Dopo 17 anni di gestione Della Valle, il club toscano passa nelle mani dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Il closing arriva il 6 giugno e l’operazione viene valutata, secondo le ricostruzioni dell’epoca, attorno ai 165-170 milioni di euro. Commisso, di origini calabresi, arriva dagli Stati Uniti con un messaggio molto chiaro: investire, far crescere il club e riportare la Fiorentina stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina su quanto gli americani hanno speso nella Fiorentina.