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La Fiorentina “americana”: com’è cambiata la Viola da quando è arrivato Rocco Commisso (e quanto è stato speso)

Dall'arrivo della proprietà americana, la Fiorentina ha investito tanto e non solo sul mercato: ecco come sono cambiati i toscani negli ultimi anni

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Giugno 2019: per la Fiorentina è un momento storico. La Viola cambia proprietà, cambia volto e, soprattutto, cambia continente di riferimento. Dopo 17 anni di gestione Della Valle, il club toscano passa nelle mani dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Il closing arriva il 6 giugno e l’operazione viene valutata, secondo le ricostruzioni dell’epoca, attorno ai 165-170 milioni di euro. Commisso, di origini calabresi, arriva dagli Stati Uniti con un messaggio molto chiaro: investire, far crescere il club e riportare la Fiorentina stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina su quanto gli americani hanno speso nella Fiorentina.

La Fiorentina “americana”: com’è cambiata la Viola da quando è arrivato Rocco Commisso (e quanto è stato speso) AnsaFoto

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