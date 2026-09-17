La Fiorentina “americana”: com’è cambiata la Viola da quando è arrivato Rocco Commisso (e quanto è stato speso)

Dall'arrivo della proprietà americana, la Fiorentina ha investito tanto e non solo sul mercato: ecco come sono cambiati i toscani negli ultimi anni

Roberto Ciucci Giornalista Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.