Fiorentina, Commisso parla del futuro di Chiesa

Quella che affronterà la prossima stagione potrebbe essere una Fiorentina non molto diversa da quella attuale. Il club gigliato, dopo aver accolto Amrabat e Bonaventura, e dopo aver riportato alla base Biraghi, ritiene che di fatto la squadra sia già pronta e competitiva.

A ribadirlo è stato Rocco Commisso che, tornato a Firenze dopo sette mesi di assenza forzata a causa della pandemia, ha parlato di un mercato da considerarsi quasi chiuso. “Credo che la squadra sia già fatta, dopo se ci sarà la possibilità di fare qualcosa vedremo. Mancano ancora 20 giorni alla chiusura del mercato, ma rispetto a due anni fa abbiamo l’85% dei giocatori nuovi. Abbiamo fatto molti investimenti sia l’anno passato che a gennaio”.

Nel corso delle ultime settimane, i nomi di giocatori come Chiesa, Pezzella e Milenkovic, sono stati accostati a quelli di diversi club italiani. Il numero uno gigliato non si è sbilanciato ed ha fatto intuire che presto potrebbe sedersi ad un tavolo con i tre. “Chiesa? Vediamo, speriamo bene, facciamo una cosa per volta. Si parla molto dei contratti di Milenkovic, Chiesa, Pezzella, lasciatemi parlare con Pradè. Adesso sono qui, parlerò anche con i ragazzi e vedremo cosa si potrà fare. La mia intenzione è quella di fare una Fiorentina sempre più forte, nessuno vuole vincere più di me”.

OMNISPORT | 15-09-2020 13:06