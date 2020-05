Fiorentina, Commisso parla di Chiesa e torna a pungere la Juve

Rocco Commisso è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa ai microfoni di ViolaNation.com: "Nessuno è certo di cosa succederà, potremmo perderlo, ancora non si sa se vorrà andarsene e vogliamo, nel caso, che porti il giusto guadagno, ma potrebbero arrivarne altri. Serve aspettare".

Il presidente della Fiorentina è poi tornato sulle polemiche nate dopo la gara contro la Juventus: "Ci sono costate un sacco di multe. Nel corso della stagione ci sono stati diversi episodi negativi nei nostri confronti. Sul primo rigore non abbiamo niente da dire, il secondo rigore però non c’era per niente. La Juventus è una grande squadra che non ha bisogno di questi aiuti per vincere la partita. Non vogliamo essere trattati meglio degli altri, ma neanche peggio degli altri. Credo di aver fatto il mio lavoro difendendo la mia squadra, il mio club".

Focus poi sulla ripresa del campionato: "Noi vogliamo giocare, potremo allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme a partire dal diciotto maggio e poi forse saremo in campo a giugno. Nessuno può prevedere cosa succederà, io non lo so, ma l'importante è che la stagione successiva non venga danneggiata".

"Prossimo mercato? Penseremo allo stadio, ma è una cosa più a lungo termine. La stagione 19/20, potrei sbagliarmi, non verrà considerata per il fair play finanziario: ci saranno rivalutazioni, molti club stanno perdendo introiti e stanno valutando di rivedere i salari. Se i ristoranti chiudono, non comprano la materia prima per produrre cibo. E questa è la nostra linea di pensiero".

"Sopravviviamo, posso perdere 10/20 milioni e iscrivere la squadra l'anno prossimo, non so quanto aiuto potremo ricevere dal Governo, bisogna venirne fuori con le nostre forze. Anche i miei giocatori hanno subito un deprezzamento, come tutti gli altri".

SPORTAL.IT | 06-05-2020 14:33