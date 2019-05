Fiorentina, Commisso può rivoluzionare la dirigenza

La trattativa per il passaggio di proprietà della Fiorentina dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso sembra a un passo dalla conclusione, ma per l’imprenditore italo-americano non c’è tempo da perdere visto che urge la programmazione della prossima stagione.

Una volta che la nuova società si sarà insediata si potrebbe infatti assistere a una vera e propria rivoluzione all’interno della dirigenza.

Secondo quanto riporta 'La Nazione', Giancarlo Antognoni, attuale club manager, va verso un incarico più importante, mentre per il ruolo di direttore sportivo si pensa a Frederic Massara, in uscita dalla Roma dove è in arrivo Gianluca Petrachi e dove l’ex giocatore del Pescara aveva gestito l’interim successivo alle dimissioni di Monchi.

SPORTAL.IT | 26-05-2019 16:13