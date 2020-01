Fiorentina, Commisso si sfoga sul nuovo stadio

La Fiorentina si è qualificata per i quarti di finale di Coppaa Italia battendo l'Atalanta, ma Rocco Commisso non riesce a gioire del tutto.

Il presidente dei viola si è infatti sfogato in merito all'allungamento dei tempi sulla definizione della location per il nuovo stadio: "Sono deluso, credevo si fosse più pronti e invece si parla sempre di costi su costi. Non tutto è preciso come voglio io. Vorrei tempi veloci e avere il total control" le parole di Commisso al termine della partita contro l'Atalanta.

"Io voglio fare lo stadio, senza il commerciale non si possono aumentare i ricavi della Fiorentina" ha concluso l'imprenditore italo-americano.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 20:54