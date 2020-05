Fiorentina, Commisso tranquillizza tutti

La Fiorentina è una delle società di Serie A che ha visto contagiati al Coronavirus nella propria rosa anche durante la fase della quarantena.

Sono ben sei i giocatori ad aver contratto il virus, ma il presidente Rocco Commisso si è detto fiducioso in vista della guarigione dei propri atleti e in generale della ripresa del campionato: ''Penso che fra pochi giorni saranno tutti a posto'' ha detto Commisso intervenendo in diretta dagli Stati Uniti a Rtv38.

Chiara la volontà di tornare in campo già nelle prossime settimane: ''Mi auguro che dalla prossima settimana possano tornare ad allenarsi – ha proseguito il presidente viola – C'è voglia da parte di tutti di ricominciare. L'intenzione da parte nostra è andare avanti e speriamo che il Governo ce lo permetta. Non possiamo correre il rischio di rovinare due stagioni, questa e soprattutto la prossima".

"Adesso la priorità è la salute, ma domani dovremo fronteggiare la crisi economica. Se roviniamo la prossima settimana si rovina un'intera industria fondamentale per l'Italia e per tanta gente''.

SPORTAL.IT | 08-05-2020 23:15