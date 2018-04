Fiorentina, commosso ritorno a Udine: ecco l'omaggio ad Astori

La Fiorentina torna a Udine per recuperare la partita rinviata esattamente un mese fa per la morte nel sonno del suo capitano, Davide Astori. Le due società hanno comunicato che al 13esimo minuto dell'incontro tra i bianconeri e i viola sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto dello sfortunatissimo difensore dei gigliati, che sarà applaudito da tutto il pubblico. Astori indossava la maglia viola numero 13, poi ritirata dal club toscano.

La foto sui mega schermi sarà un modo per ricordarlo e invitare tutti i presenti allo stadio a dedicargli un lungo e sentito applauso. In quel momento i tifosi dell'Auc (Associazione udinese club) esporranno uno striscione dedicato al giocatore viola.

A 29 giorni da quel giorno maledetto, la squadra di Pioli torna così ad Udine con il groppo in gola per disputare il recupero della 27esima giornata. Il club ha deciso di alloggiare in un hotel differente, a 4 km dall'albergo "Là di Moret" dove scomparve Astori. La struttura scelta ha un nome non a caso: Hotel Astoria.

Una trasferta certamente complicata e carica di forti emozioni per i viola, che hanno comunque reagito nel migliore dei modi alla morte del loro compagno inanellando tre sconfitte nelle ultime tre gare.

Prima della partenza ha scritto su Instagram uno dei ragazzi più colpiti dalla tragedia, Riccardo Saponara: "Oggi partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è il modo in cui lo faremo tutti insieme: uniti, compatti, abbracciati, FORTI. Forza noi", ha scritto il centrocampista viola, che sta diventando sempre più leader della squadra.

"Vediamo Astori ovunque – ha ammesso alcuni giorni fa Vitor Hugo – In campo, mentre mangiamo, mentre ci cambiamo. La mia esultanza dopo il gol voleva essere un omaggio all'uomo che era Davide Astori. Sono un mancino e gioco sul centro sinistra, per me è stato un esempio, il modello da guardare ogni giorno. Mi ha aiutato fin dal primo giorno che sono arrivato in Italia. Ogni posto ci ricorda e ci parla di lui. Il suo armadietto è ancora lì, il posto in mensa dove si sedeva è vuoto così come la sua sedia nella sala video dove studiamo l'avversario. Pensiamo a lui sempre, Davide è dentro di me".

SPORTAL.IT | 03-04-2018 08:40