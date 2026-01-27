Pagelle Fiorentina-Como 1-3, Fabregas show anche in Coppa Italia: Nico Paz la ribalta, Morata segna al rientro

Piccoli illude, poi nella ripresa esce dal campo toccandosi l'adduttore. Ko pure Douvikas. Ai quarti i lariani affronteranno il Napoli di Conte al Maradona.

Il Como ribalta la Fiorentina e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Primo tempo di buon livello della Viola, che sblocca con Piccoli prima della crescita dei lariani, bravi a rimettere tutto in parità con Sergi Roberto. Poco dopo arriva l’ingresso di Nico Paz per l’infortunio di Douvikas. Nella ripresa è proprio l’argentino a firmare il sorpasso, poi nel finale arriva anche il sigillo di Morata. Ai quarti la squadra di Fabregas affronterà il Napoli di Conte.

La sblocca Piccoli, risponde Sergi Roberto

Partita gradevole al Franchi con una Fiorentina dal miglior approccio. La squadra di Vanoli prima accende la gara con Balbo, che impegna due volte Butez, e poi passa in vantaggio dopo otto minuti con Piccoli, puntuale sul cross dalla destra di Fabbian. Il Como prova a rispondere con il sinistro di Kuhn, ma Christensen è attento. Qualche sbavatura lariana in fase di rifinitura spalanca campo alle ripartenze viola, spesso pericolose.

Dopo una ventina di minuti la squadra di Fabregas cresce e rimette la sfida in equilibrio. Sugli sviluppi di un corner, Douvikas stacca e colpisce il palo, la palla carambola prima su Diego Carlos, poi su Sergi Roberto che da due passi batte Christensen per l’1-1. Prima dell’intervallo arriva anche il primo cambio forzato per il Como: Douvikas accusa un problema alla caviglia e lascia spazio a Nico Paz. Poi possesso e tanto movimento dei lariani contro una Fiorentina più compatta e attendista fino all’intervallo.

Nico Paz la ribalta, Morata chiude i giochi

Frizzante anche la ripresa, con il Como più incisivo in avvio. Prima Sergi Roberto calcia dal limite senza trovare lo specchio, poi ci pensa Caqueret con una gran conclusione che chiama Christensen a una parata altrettanto pregevole. I lariani alzano ritmo e qualità nel palleggio e, con pazienza e buon gioco, ribaltano la sfida. Discesa a destra di Smolcic che arriva sul fondo e mette in mezzo, la respinta di Fortini è troppo corta e Nico Paz col sinistro calcia di prima intenzione, fulminando Christensen.

Primi cambi anche nella Viola per inserire energie fresche e provare a riacciuffare la gara. Il dispendio fisico comincia però a farsi sentire e complica le idee dei ragazzi di Vanoli. Problemi anche per Piccoli, che all’uscita dal campo si tocca l’adduttore. Dopo il gol il Como gestisce con ordine, mentre la Fiorentina paga troppi errori tecnici in impostazione e fatica a risalire il campo. Nel finale, il gol di Morata, entrato in campo da pochi minuti, chiude definitivamente i giochi. Ai quarti ci va il Como.

Top e flop della Fiorentina

Piccoli 7: Sempre in agguato, sblocca la sfida con un gol da centravanti vero. Esce dal campo toccandosi l’adduttore. ( 21′ st Gudmundsson 5.5: Prova a dare un po’ più di qualità alla manovra, ma senza riuscire nell’intento)

Sempre in agguato, sblocca la sfida con un gol da centravanti vero. Esce dal campo toccandosi l’adduttore. ( Prova a dare un po’ più di qualità alla manovra, ma senza riuscire nell’intento) Fabbian 6.5: Ribadisce le sue qualità con l’assist per la rete di Piccoli.

Ribadisce le sue qualità con l’assist per la rete di Piccoli. Balbo 6: Classe 2006, ma già tanta personalità. Entra deciso nelle giocate, prende iniziative e non si nasconde. ( 21′ st Robin Gosens 5.5: Dà una mano ai compagni nel tentativo di rimettere in piedi la partita)

Classe 2006, ma già tanta personalità. Entra deciso nelle giocate, prende iniziative e non si nasconde. ( Dà una mano ai compagni nel tentativo di rimettere in piedi la partita) Comuzzo 5.5: Si fa sorprendere sulla marcatura nell’azione del pareggio del Como. Non proprio preciso nel corso della gara.

Si fa sorprendere sulla marcatura nell’azione del pareggio del Como. Non proprio preciso nel corso della gara. Fortini 5: Serata difficile con un cliente complicato come Jesus Rodriguez. Male in occasione del raddoppio del Como.

Serata difficile con un cliente complicato come Jesus Rodriguez. Male in occasione del raddoppio del Como. Christensen 5: Bella parata su Caqueret, non proprio incolpevole sul gol di Nico Paz. Qualch parata discutibile nella ripresa.

Top e flop del Como

Sergi Roberto 7: Il più rapido a leggere la carambola in area e a firmare il pareggio. ( 25′ st Perrone 6: Gestisce i possessi senza correre rischi e mantiene ordine in mezzo al campo)

Il più rapido a leggere la carambola in area e a firmare il pareggio. ( Gestisce i possessi senza correre rischi e mantiene ordine in mezzo al campo) Jesus Rodriguez 6: Propositivo e con voglia di incidere. Elegante nelle conduzioni, preciso nelle scelte e ricco di qualità. ( 25′ st Addai 6: Ritrova minuti dopo il problema muscolare)

Propositivo e con voglia di incidere. Elegante nelle conduzioni, preciso nelle scelte e ricco di qualità. ( Ritrova minuti dopo il problema muscolare) Ramon 6: Non impeccabile sull’inserimento di Piccoli. Cresce nel corso della gara.

Non impeccabile sull’inserimento di Piccoli. Cresce nel corso della gara. Douvikas 6: Sfiora il gol sul corner, ma il palo gli nega la gioia. Costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia. ( 28′ st Nico Paz 7: Lascia il segno con la solita qualità, fulminando il portiere con un sinistro secco: 40′ Alvaro Morata 7: Torna in campo e subito va a segno)

Sfiora il gol sul corner, ma il palo gli nega la gioia. Costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia. ( Lascia il segno con la solita qualità, fulminando il portiere con un sinistro secco: Torna in campo e subito va a segno) Van der Brempt 5.5: Incerto in più di una situazione. (1′ st Smolcic 6: Subito in partita, attento dietro e con buona visione anche quando accompagna l’azione offensiva)

