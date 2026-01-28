Fiorentina-Como, moviola: l’arbitro ringrazia Sergi Roberto per il gol, per Morata il giallo più bello di sempre

La prova dell’arbitro Giovanni Ayroldi al Franchi in Coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Morganti, sono sette gli ammoniti

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Como di coppa Italia, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ultima uscita in A in questa stagione per Udinese-Pisa. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto pugliese.

I precedenti tra Fiorentina e Como

Erano 27 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Como, con un bilancio in parità: 10 successi per la Viola, 11 successi per i lariani e 6 pareggi.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Trinchieri con Arena IV uomo, Camplone al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro ha ammonito Brescianini, van der Brempt, Diego Carlos, Nico Paz, Comuzzo, Kuhn, Morata.

Fiorentina-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ trattenuta in area di Ranieri su Diego Carlos ma risolve Sergi Roberto in mischia: gol regolare. Primo giallo al 33′, è per Brescianini che commette un fallo tattico su Nico Paz. Al 38′ ammonito Van der Brempt, entrato in ritardo su Balbo. Al 59′ ammonito Diego Carlos per un fallo su Brescianini.

Al 77′ giallo per Nico Paz per un fallo su Gudmundsson. Al 79′ ammonito Comuzzo per una trattenuta su Nico Paz. All’81’ ancora un giallo, è per Kuhn che ferma fallosamente una ripartenza di Fabbian.

Regolare al 91′ il gol di Morata che viene ammonito per esultanza eccessiva ma per lo spagnolo, che non aveva ancora mai segnato in stagione e che rientrava da un lungo infortunio, è stato il gol “più importante della mia vita”. Dopo il recupero Fiorentina-Como è finita 1-3.

La moviola di Morganti

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’ex arbitro Morganti che Mediaset spiega: “Sul gol del pari Sergi Roberto toglie le castagne dal fuoco all’arbitro per un’evidente trattenuta di Ranieri ai danni di Diego Carlos, c’è stata una bella preghiera quando ha segnato, ci sarebbe stato l’on field review se non ci fosse stato il gol. Poi sulla trattenuta reiterata di Paz c’è un giallo che tutela giustamente il giocatore del Como, sarà contento Rocchi che era in tribuna”