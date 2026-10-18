Fiorentina-Como, moviola: magia di Liberali ma c'era un fallo gigante, Di Bello e il Var chiudono gli occhi, 2-2 negato a Pongracic

A fine primo tempo l'ex Milan, alla prima da titolare, sblocca la gara con un fantastico tiro a giro ma la rete andava annullata, topica dell'arbitro e del Var Paterna

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E’ fortemente condizionato da una svista arbitrale il primo tempo di Fiorentina-Como. Azioni da gol e spettacolo per oltre mezzora, con capovolgimenti di fronte continui, reti sbagliate e prodezze dei portieri ma la svolta arriva con un bellissimo gol di Liberali al 32′ che però andava annullato. Colpevoli sia l’arbitro Di Bello che il Var Paterna.

Fiorentina-Como, i casi da moviola del primo tempo

Questi gli episodi dubbi della gara nei primi 45’. Al 14′ lascia il campo l’infortunato Trevoh Chalobah, problemi muscolari, ed entra Jacobo Ramon. Primo giallo al 28′, è per Alex Valle per una trattenuta reiterata ai danni di Mastantuono. Al 33′ l’episodio chiave: Kempf recupera palla su Pedro Gonçalves, in maniera palesementa fallosa, poi mette in moto Caqueret – che appoggia a Liberali, il quale scaglia un tiro a giro che si infila nell’angolino. Proteste dei viola che accerchiano l’arbitro Di Bello, che non sente ragioni. Silent check del Var che decide di non intervenire, lasciando la decisione dei campo del direttore di gara.

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Il raddoppio di Nico Paz e il gol annullato

La Fiorentina accusa il colpo e al 36′ subisce la seconda rete: Alex Valle serve Nico Paz,che svetta di testa e segna battendo nel duello aereo sia Pongracic che Viery. Al 39′ l’argentino del Como viene ammonito per un fallo ai danni del lanciato Mastantuono. Al 42′ riapre la gara Pongracic, al primo gol in A. Al 47′ ammonito Ramon per fallo su Smolcic. Prima del duplice fischio arriva anche il 2-2 firmato ancora da Pongracic. Nell’esultanza il tecnico viola Vanoli scivola anche a terra. Gol però annullato per fuorigioco dopo un lunghissimo check del Var. Si va al riposo sull’1-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sull’episodio chiave è Luca Marelli. Il talent di Dazn è incredulo sul primo gol convalidato al Como: “Kempf non interviene mai sul pallone, infrazione evidente, il piede rimane sotto il corpo del giocatore del Como, non capisco perchè il Var non sia intervenuto“. Sul 2-2 annullato Marelli ha spiegato: “Il SAOT non funziona, ci sono voluti 5′ per avere anche le immagini della Lega, non sono da escludere difficoltà di comunicazione tra la sala Var di Lissone e l’arbitro”.

Chi è l’arbitro Di Bello

E’ tra i senatori della categoria Di Bello, la scelta per Fiorentina-Como, il fischietto brindisino – che al Franchi è stato coadiuvato dagli assistenti Mondin e Yoshikawa con Sozza IV uomo, Camplone al Var e Prontera all’Avar, due anni fa era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. L’anno scorso aveva debuttato in Como-Cremonese, ultima uscita in Bologna-Roma ma nonostante l’esperienza ha sempre alternato prove convincenti ad altre piene di errori. Ultima uscita in A per Genoa-Napoli.