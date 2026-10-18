Fiorentina-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Al “Franchi” di Firenze si gioca per obiettivi opposti ma ugualmente cruciali. Domenica 18 ottobre alle 15, Fiorentina e Como si affrontano per la 7ª giornata di Serie A in un match ricco di insidie. I padroni di casa, attualmente diciottesimi con appena 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte), sono chiamati a una reazione d’orgoglio per invertire la rotta e registrare una difesa finora fragile (14 gol subiti). Di fronte troveranno un Como in grande salute: ottavo a quota 11 e forte di una solida organizzazione di gioco. Per la Viola è la gara della svolta, per i lariani la prova di maturità per continuare a sognare in grande.
- Probabili formazioni di Fiorentina-Como
- Gli indisponibili di Fiorentina-Como
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Fiorentina-Como
- Fiorentina-Como: precedenti, curiosità e pillole
- Le statistiche stagionali di Fiorentina e Como
Probabili formazioni di Fiorentina-Como
Si va verso un doppio 4-2-3-1. La Fiorentina, senza Ranieri e Parisi, dovrebbe proteggere de Gea con Dragusin e Fernandes Santos Lopes al centro, Jiménez a destra e Valdepeñas Talavera a sinistra. L’assenza di Atta ridurrebbe le alternative: Ndour e Fagioli potrebbero governare la mediana, con Mastantuono, Inao Oulaï e Gnonto alle spalle di Gomes Betuncal. Nel Como il forfait di Diao aprirebbe spazio a da Silva sulla sinistra; Liberali e Paz dovrebbero completare il sostegno a Douvikas. In mezzo si profilerebbe la coppia Perrone–da Cunha, mentre Ramón e Chalobah sarebbero favoriti davanti a Butez. Non risultano squalificati nelle informazioni disponibili.
- Fiorentina (4-2-3-1): de Gea; Jiménez, Dragusin, Fernandes Santos Lopes, Valdepeñas Talavera; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Inao Oulaï, Gnonto; Gomes Betuncal.
- Como (4-2-3-1): Butez; Bueno Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Liberali, Paz, da Silva; Douvikas.
Gli indisponibili di Fiorentina-Como
Le assenze incidono soprattutto sulle soluzioni difensive della Fiorentina: il problema al piede di Ranieri si aggiunge all’infortunio al legamento crociato di Parisi, restringendo le possibilità di rotazione. A centrocampo pesa anche lo stop di Atta. Il Como deve invece rinunciare a Diao, una perdita significativa per accelerazioni e produzione offensiva: il suo forfait potrebbe modificare gli equilibri della trequarti, senza necessariamente cambiare il sistema di gioco.
- Fiorentina: Ranieri (infortunio al piede), Parisi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Atta (stiramento addominale). Squalificati: nessuno segnalato.
- Como: Diao (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Il rendimento nelle ultime cinque gare racconta due percorsi differenti. La Fiorentina ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, per un totale di 4 punti; il Como ha ottenuto tre successi, un pari e un ko, mettendo insieme 10 punti. I viola cercano continuità, mentre i lariani hanno mostrato di poter colpire anche lontano da casa. Nell’ultimo incontro riportato, i toscani hanno perso contro il Genoa e i lombardi hanno pareggiato contro la Roma.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti nelle cinque gare
|Fiorentina
|1
|1
|3
|4
|Como
|3
|1
|1
|10
Il dettaglio dei risultati, nell’ordine restituito dal riepilogo disponibile:
- Fiorentina–Frosinone 0-3: sconfitta viola.
- Fiorentina–Torino 1-2: sconfitta viola.
- Venezia–Fiorentina 2-4: vittoria viola.
- Fiorentina–Napoli 1-1: pareggio.
- Genoa–Fiorentina 2-1: sconfitta viola.
- Napoli–Como 1-2: vittoria lariana.
- Genoa–Como 1-4: vittoria lariana.
- Como–Parma 2-1: vittoria lariana.
- Frosinone–Como 2-0: sconfitta lariana.
- Como–Roma 0-0: pareggio.
Nota sui dati: il dettaglio delle ultime gare presenta alcune discrepanze rispetto ai totali stagionali di classifica. I due riepiloghi sono quindi riportati separatamente, senza ricavarne ulteriori aggregati stagionali.
L’arbitro di Fiorentina-Como
A dirigere Fiorentina–Como sarà Marco Di Bello, affiancato dagli assistenti Bindoni e Monaco. Marcenaro sarà il quarto ufficiale, Paterna opererà al VAR e Pezzuto all’AVAR. Nelle due partite dirette nella Serie A 2026-27, Di Bello ha fischiato 40 falli e cinque fuorigioco, mostrando sei cartellini gialli: una media di tre ammonizioni a incontro. Non ha assegnato rigori né estratto cartellini rossi. Un campione ancora limitato, che invita a non trasformare queste prime cifre in una previsione sull’andamento disciplinare della sfida.
Fiorentina-Como: precedenti, curiosità e pillole
Il passato tiene in equilibrio Fiorentina e Como, il presente le separa. Gli undici successi a testa nei precedenti di Serie A raccontano una sfida senza un padrone, ma il Franchi è diventato un terreno favorevole ai lariani, vincitori nelle ultime due visite. Un terzo colpo esterno consecutivo contro la stessa avversaria sarebbe una novità assoluta nella loro storia nel torneo. I viola devono invece reagire a una partenza da quattro punti in sei giornate: la pressione della classifica rende questo appuntamento delicato. Sul piano tecnico, il confronto passa dalla gestione del pallone: il Como costruisce più sequenze lunghe e cerca di imporre il proprio ritmo, mentre la Fiorentina si affida anche alla regia di Fagioli, riferimento per passaggi e recuperi. Davanti, Mastantuono e Paz promettono iniziativa e conclusioni. La qualità delle occasioni, però, potrebbe pesare più del volume: produrre gioco non significa automaticamente trovare il gol.
- Equilibrio perfetto nei 28 precedenti di Serie A: Fiorentina e Como hanno conquistato 11 vittorie ciascuno, con sei pareggi. Il segno X manca però da sette confronti: l’ultimo fu l’1-1 del 27 settembre 1987, proprio al Franchi.
- Una rete a partita: il Como ha segnato 28 gol in 28 sfide di Serie A contro la Fiorentina, includendo i risultati a tavolino. Ha fatto meglio soltanto contro Bologna, con 29 reti, e Torino, con 33; è a quota 28 anche contro Inter e Milan.
- Il Franchi può regalare ai lariani un primato: il Como ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la Fiorentina e non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi contro una stessa avversaria in Serie A. In precedenza, i viola avevano perso soltanto tre dei primi 12 confronti interni, vincendone sette e pareggiandone due.
- Avvio da correggere per la Fiorentina: quattro punti nelle prime sei giornate. Ricalcolando tutte le stagioni con tre punti a vittoria, soltanto nel 2025-26 e nel 1977-78 i viola rimasero sotto quota cinque dopo sette incontri: tre punti in entrambi i casi.
- Partenza da record per il Como: gli 11 punti dopo sei gare eguagliano il miglior avvio del club in Serie A, considerando sempre tre punti per vittoria. Lo stesso bottino arrivò nel 1950-51, quando i lariani vinsero anche la settima partita.
- Dopo lo 0-0 con la Roma, il Como potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A per la prima volta da novembre 2025. Allora arrivarono due risultati a reti inviolate contro Napoli e Cagliari.
- La Fiorentina è l’unica squadra di questo campionato ad avere già recuperato almeno tre punti da situazioni di svantaggio, quattro, e ad averne persi almeno tre dopo essere passata avanti. Nella scorsa stagione il Como vinse proprio in rimonta al Franchi: Kempf e Addai ribaltarono il vantaggio di Mandragora per il 2-1 finale.
- Il possesso lungo è una firma del Como: 35 sequenze su azione di almeno dieci passaggi concluse con un tiro o un tocco nell’area avversaria, contro le 14 della Fiorentina. Entrambe, tuttavia, hanno ricavato un solo gol da queste costruzioni.
- Fagioli conosce già la strada: aprì le marcature al 26’ nell’ultimo confronto, vinto 2-1 dalla Fiorentina il 14 febbraio 2026. In questo campionato guida i compagni per palloni giocati, 402, passaggi completati, 263, e possessi recuperati, 30.
- Considerando anche le conclusioni respinte, Paz ha tentato 31 tiri e Mastantuono 25, quest’ultimo alla pari con Martínez: sono tre dei giocatori più intraprendenti della Serie A. Il fantasista del Como, però, ha segnato una sola volta, con una conversione del 3,2%: tra chi ha almeno 30 tentativi nei dieci maggiori campionati europei in corso, soltanto Antony, ancora a secco, presenta una percentuale inferiore.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Como
Il Como arriva con numeri migliori nella gestione del gioco: possesso medio del 61,9%, contro il 45,8% della Fiorentina, e precisione nei passaggi dell’89,83%, contro l’83,30% viola. I lariani hanno prodotto 40 tiri nello specchio contro 31, oltre a conquistare 46 calci d’angolo contro 26. La differenza più pesante resta però dietro: sei gol subiti dal Como, uno a partita, contro i 14 dei toscani, pari a 2,33 per incontro. La Fiorentina ha comunque concesso meno conclusioni complessive, 69 contro 84: il problema non si esaurisce dunque nel numero dei tentativi avversari, ma riguarda anche quanto questi abbiano inciso sul risultato.
Tra i singoli, Mastantuono guida i marcatori della Fiorentina con tre reti, seguito da Pellegrino a due. Nel Como il primato è condiviso da Baturina, Diao e Douvikas, tutti a quota due. Negli assist non emerge un leader solitario: il massimo individuale riportato è uno per entrambe le squadre, con Fagioli, Ndour e Jiménez tra i viola a quella quota, e Paz, Perrone e Bueno Couto tra i lariani. Ranieri è il più ammonito dei toscani con due gialli; stesso numero per Baturina e Diao, primi nel Como. Non risultano espulsioni nei dati disponibili, quindi non c’è un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, de Gea è ancora senza gare a porta inviolata; Butez ne conta una, mentre Sánchez e Törnqvist non ne registrano nelle rispettive schede.
|Statistica
|Fiorentina
|Como
|Posizione in classifica
|18ª
|8ª
|Punti
|4
|11
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|1
|3
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|4
|1
|Gol segnati
|7
|9
|Gol subiti
|14
|6
|Differenza reti
|-7
|+3
|Media gol segnati
|1,17
|1,50
|Media gol subiti
|2,33
|1,00
|Possesso palla medio
|45,8%
|61,9%
|Precisione dei passaggi
|83,30%
|89,83%
|Tiri nello specchio
|31
|40
|Precisione al tiro, escluse le conclusioni respinte
|40,26%
|42,55%
|Conclusioni avversarie subite
|69
|84
|Calci d’angolo conquistati
|26
|46
|Dribbling riusciti
|57
|63
|Pali e traverse colpiti
|5
|3
|Falli commessi
|65
|48
|Cartellini gialli
|12
|6
|Cartellini rossi registrati
|0
|0
|Gare a porta inviolata della squadra
|0
|1
|Capocannonieri
|Mastantuono: 3
|Baturina, Diao, Douvikas: 2
|Massimo individuale di assist riportato
|1, più giocatori a pari merito
|1, più giocatori a pari merito
|Giocatori con più ammonizioni
|Ranieri: 2
|Baturina, Diao: 2
|Portiere previsto titolare: gare a porta inviolata
|de Gea: 0
|Butez: 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Como?
-
Fiorentina-Como si gioca domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per la 7ª giornata della Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Fiorentina-Como?
-
Fiorentina-Como si disputa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con la Fiorentina in casa.
- Chi è l’arbitro di Fiorentina-Como?
-
L’arbitro è Marco Di Bello. Gli assistenti sono Bindoni e Monaco, il quarto ufficiale è Marcenaro. Al VAR c’è Paterna, con Pezzuto all’AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.