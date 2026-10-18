Fiorentina-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Fiorentina-Como, 7ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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Al “Franchi” di Firenze si gioca per obiettivi opposti ma ugualmente cruciali. Domenica 18 ottobre alle 15, Fiorentina e Como si affrontano per la 7ª giornata di Serie A in un match ricco di insidie. I padroni di casa, attualmente diciottesimi con appena 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte), sono chiamati a una reazione d’orgoglio per invertire la rotta e registrare una difesa finora fragile (14 gol subiti). Di fronte troveranno un Como in grande salute: ottavo a quota 11 e forte di una solida organizzazione di gioco. Per la Viola è la gara della svolta, per i lariani la prova di maturità per continuare a sognare in grande.

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Probabili formazioni di Fiorentina-Como

Si va verso un doppio 4-2-3-1. La Fiorentina, senza Ranieri e Parisi, dovrebbe proteggere de Gea con Dragusin e Fernandes Santos Lopes al centro, Jiménez a destra e Valdepeñas Talavera a sinistra. L’assenza di Atta ridurrebbe le alternative: Ndour e Fagioli potrebbero governare la mediana, con Mastantuono, Inao Oulaï e Gnonto alle spalle di Gomes Betuncal. Nel Como il forfait di Diao aprirebbe spazio a da Silva sulla sinistra; Liberali e Paz dovrebbero completare il sostegno a Douvikas. In mezzo si profilerebbe la coppia Perrone–da Cunha, mentre Ramón e Chalobah sarebbero favoriti davanti a Butez. Non risultano squalificati nelle informazioni disponibili.

Fiorentina (4-2-3-1): de Gea ; Jiménez , Dragusin , Fernandes Santos Lopes , Valdepeñas Talavera ; Ndour , Fagioli ; Mastantuono , Inao Oulaï , Gnonto ; Gomes Betuncal .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Como (4-2-3-1): Butez; Bueno Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Liberali, Paz, da Silva; Douvikas.

Gli indisponibili di Fiorentina-Como

Le assenze incidono soprattutto sulle soluzioni difensive della Fiorentina: il problema al piede di Ranieri si aggiunge all’infortunio al legamento crociato di Parisi, restringendo le possibilità di rotazione. A centrocampo pesa anche lo stop di Atta. Il Como deve invece rinunciare a Diao, una perdita significativa per accelerazioni e produzione offensiva: il suo forfait potrebbe modificare gli equilibri della trequarti, senza necessariamente cambiare il sistema di gioco.

Fiorentina : Ranieri (infortunio al piede), Parisi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Atta (stiramento addominale). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio al piede), (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), (stiramento addominale). Squalificati: nessuno segnalato. Como: Diao (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il rendimento nelle ultime cinque gare racconta due percorsi differenti. La Fiorentina ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, per un totale di 4 punti; il Como ha ottenuto tre successi, un pari e un ko, mettendo insieme 10 punti. I viola cercano continuità, mentre i lariani hanno mostrato di poter colpire anche lontano da casa. Nell’ultimo incontro riportato, i toscani hanno perso contro il Genoa e i lombardi hanno pareggiato contro la Roma.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle cinque gare Fiorentina 1 1 3 4 Como 3 1 1 10

Il dettaglio dei risultati, nell’ordine restituito dal riepilogo disponibile:

Fiorentina – Frosinone 0-3: sconfitta viola.

– 0-3: sconfitta viola. Fiorentina – Torino 1-2: sconfitta viola.

– 1-2: sconfitta viola. Venezia – Fiorentina 2-4: vittoria viola.

– 2-4: vittoria viola. Fiorentina – Napoli 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Genoa – Fiorentina 2-1: sconfitta viola.

– 2-1: sconfitta viola. Napoli – Como 1-2: vittoria lariana.

– 1-2: vittoria lariana. Genoa – Como 1-4: vittoria lariana.

– 1-4: vittoria lariana. Como – Parma 2-1: vittoria lariana.

– 2-1: vittoria lariana. Frosinone – Como 2-0: sconfitta lariana.

– 2-0: sconfitta lariana. Como–Roma 0-0: pareggio.

Nota sui dati: il dettaglio delle ultime gare presenta alcune discrepanze rispetto ai totali stagionali di classifica. I due riepiloghi sono quindi riportati separatamente, senza ricavarne ulteriori aggregati stagionali.

L’arbitro di Fiorentina-Como

A dirigere Fiorentina–Como sarà Marco Di Bello, affiancato dagli assistenti Bindoni e Monaco. Marcenaro sarà il quarto ufficiale, Paterna opererà al VAR e Pezzuto all’AVAR. Nelle due partite dirette nella Serie A 2026-27, Di Bello ha fischiato 40 falli e cinque fuorigioco, mostrando sei cartellini gialli: una media di tre ammonizioni a incontro. Non ha assegnato rigori né estratto cartellini rossi. Un campione ancora limitato, che invita a non trasformare queste prime cifre in una previsione sull’andamento disciplinare della sfida.

Fiorentina-Como: precedenti, curiosità e pillole

Il passato tiene in equilibrio Fiorentina e Como, il presente le separa. Gli undici successi a testa nei precedenti di Serie A raccontano una sfida senza un padrone, ma il Franchi è diventato un terreno favorevole ai lariani, vincitori nelle ultime due visite. Un terzo colpo esterno consecutivo contro la stessa avversaria sarebbe una novità assoluta nella loro storia nel torneo. I viola devono invece reagire a una partenza da quattro punti in sei giornate: la pressione della classifica rende questo appuntamento delicato. Sul piano tecnico, il confronto passa dalla gestione del pallone: il Como costruisce più sequenze lunghe e cerca di imporre il proprio ritmo, mentre la Fiorentina si affida anche alla regia di Fagioli, riferimento per passaggi e recuperi. Davanti, Mastantuono e Paz promettono iniziativa e conclusioni. La qualità delle occasioni, però, potrebbe pesare più del volume: produrre gioco non significa automaticamente trovare il gol.

Equilibrio perfetto nei 28 precedenti di Serie A: Fiorentina e Como hanno conquistato 11 vittorie ciascuno, con sei pareggi. Il segno X manca però da sette confronti: l’ultimo fu l’1-1 del 27 settembre 1987, proprio al Franchi.

e hanno conquistato 11 vittorie ciascuno, con sei pareggi. Il segno X manca però da sette confronti: l’ultimo fu l’1-1 del 27 settembre 1987, proprio al Franchi. Una rete a partita: il Como ha segnato 28 gol in 28 sfide di Serie A contro la Fiorentina , includendo i risultati a tavolino. Ha fatto meglio soltanto contro Bologna , con 29 reti, e Torino , con 33; è a quota 28 anche contro Inter e Milan .

ha segnato 28 gol in 28 sfide di Serie A contro la , includendo i risultati a tavolino. Ha fatto meglio soltanto contro , con 29 reti, e , con 33; è a quota 28 anche contro e . Il Franchi può regalare ai lariani un primato: il Como ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la Fiorentina e non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi contro una stessa avversaria in Serie A. In precedenza, i viola avevano perso soltanto tre dei primi 12 confronti interni, vincendone sette e pareggiandone due.

ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la e non ha mai ottenuto tre successi esterni consecutivi contro una stessa avversaria in Serie A. In precedenza, i viola avevano perso soltanto tre dei primi 12 confronti interni, vincendone sette e pareggiandone due. Avvio da correggere per la Fiorentina : quattro punti nelle prime sei giornate. Ricalcolando tutte le stagioni con tre punti a vittoria, soltanto nel 2025-26 e nel 1977-78 i viola rimasero sotto quota cinque dopo sette incontri: tre punti in entrambi i casi.

: quattro punti nelle prime sei giornate. Ricalcolando tutte le stagioni con tre punti a vittoria, soltanto nel 2025-26 e nel 1977-78 i viola rimasero sotto quota cinque dopo sette incontri: tre punti in entrambi i casi. Partenza da record per il Como : gli 11 punti dopo sei gare eguagliano il miglior avvio del club in Serie A, considerando sempre tre punti per vittoria. Lo stesso bottino arrivò nel 1950-51, quando i lariani vinsero anche la settima partita.

: gli 11 punti dopo sei gare eguagliano il miglior avvio del club in Serie A, considerando sempre tre punti per vittoria. Lo stesso bottino arrivò nel 1950-51, quando i lariani vinsero anche la settima partita. Dopo lo 0-0 con la Roma , il Como potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A per la prima volta da novembre 2025. Allora arrivarono due risultati a reti inviolate contro Napoli e Cagliari .

, il potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A per la prima volta da novembre 2025. Allora arrivarono due risultati a reti inviolate contro e . La Fiorentina è l’unica squadra di questo campionato ad avere già recuperato almeno tre punti da situazioni di svantaggio, quattro, e ad averne persi almeno tre dopo essere passata avanti. Nella scorsa stagione il Como vinse proprio in rimonta al Franchi: Kempf e Addai ribaltarono il vantaggio di Mandragora per il 2-1 finale.

è l’unica squadra di questo campionato ad avere già recuperato almeno tre punti da situazioni di svantaggio, quattro, e ad averne persi almeno tre dopo essere passata avanti. Nella scorsa stagione il vinse proprio in rimonta al Franchi: e ribaltarono il vantaggio di per il 2-1 finale. Il possesso lungo è una firma del Como : 35 sequenze su azione di almeno dieci passaggi concluse con un tiro o un tocco nell’area avversaria, contro le 14 della Fiorentina . Entrambe, tuttavia, hanno ricavato un solo gol da queste costruzioni.

: 35 sequenze su azione di almeno dieci passaggi concluse con un tiro o un tocco nell’area avversaria, contro le 14 della . Entrambe, tuttavia, hanno ricavato un solo gol da queste costruzioni. Fagioli conosce già la strada: aprì le marcature al 26’ nell’ultimo confronto, vinto 2-1 dalla Fiorentina il 14 febbraio 2026. In questo campionato guida i compagni per palloni giocati, 402, passaggi completati, 263, e possessi recuperati, 30.

conosce già la strada: aprì le marcature al 26’ nell’ultimo confronto, vinto 2-1 dalla il 14 febbraio 2026. In questo campionato guida i compagni per palloni giocati, 402, passaggi completati, 263, e possessi recuperati, 30. Considerando anche le conclusioni respinte, Paz ha tentato 31 tiri e Mastantuono 25, quest’ultimo alla pari con Martínez: sono tre dei giocatori più intraprendenti della Serie A. Il fantasista del Como, però, ha segnato una sola volta, con una conversione del 3,2%: tra chi ha almeno 30 tentativi nei dieci maggiori campionati europei in corso, soltanto Antony, ancora a secco, presenta una percentuale inferiore.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Como

Il Como arriva con numeri migliori nella gestione del gioco: possesso medio del 61,9%, contro il 45,8% della Fiorentina, e precisione nei passaggi dell’89,83%, contro l’83,30% viola. I lariani hanno prodotto 40 tiri nello specchio contro 31, oltre a conquistare 46 calci d’angolo contro 26. La differenza più pesante resta però dietro: sei gol subiti dal Como, uno a partita, contro i 14 dei toscani, pari a 2,33 per incontro. La Fiorentina ha comunque concesso meno conclusioni complessive, 69 contro 84: il problema non si esaurisce dunque nel numero dei tentativi avversari, ma riguarda anche quanto questi abbiano inciso sul risultato.

Tra i singoli, Mastantuono guida i marcatori della Fiorentina con tre reti, seguito da Pellegrino a due. Nel Como il primato è condiviso da Baturina, Diao e Douvikas, tutti a quota due. Negli assist non emerge un leader solitario: il massimo individuale riportato è uno per entrambe le squadre, con Fagioli, Ndour e Jiménez tra i viola a quella quota, e Paz, Perrone e Bueno Couto tra i lariani. Ranieri è il più ammonito dei toscani con due gialli; stesso numero per Baturina e Diao, primi nel Como. Non risultano espulsioni nei dati disponibili, quindi non c’è un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, de Gea è ancora senza gare a porta inviolata; Butez ne conta una, mentre Sánchez e Törnqvist non ne registrano nelle rispettive schede.

Statistica Fiorentina Como Posizione in classifica 18ª 8ª Punti 4 11 Partite giocate 6 6 Vittorie 1 3 Pareggi 1 2 Sconfitte 4 1 Gol segnati 7 9 Gol subiti 14 6 Differenza reti -7 +3 Media gol segnati 1,17 1,50 Media gol subiti 2,33 1,00 Possesso palla medio 45,8% 61,9% Precisione dei passaggi 83,30% 89,83% Tiri nello specchio 31 40 Precisione al tiro, escluse le conclusioni respinte 40,26% 42,55% Conclusioni avversarie subite 69 84 Calci d’angolo conquistati 26 46 Dribbling riusciti 57 63 Pali e traverse colpiti 5 3 Falli commessi 65 48 Cartellini gialli 12 6 Cartellini rossi registrati 0 0 Gare a porta inviolata della squadra 0 1 Capocannonieri Mastantuono: 3 Baturina, Diao, Douvikas: 2 Massimo individuale di assist riportato 1, più giocatori a pari merito 1, più giocatori a pari merito Giocatori con più ammonizioni Ranieri: 2 Baturina, Diao: 2 Portiere previsto titolare: gare a porta inviolata de Gea: 0 Butez: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Como? Fiorentina-Como si gioca domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per la 7ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Fiorentina-Como? Fiorentina-Como si disputa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con la Fiorentina in casa. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Como? L’arbitro è Marco Di Bello. Gli assistenti sono Bindoni e Monaco, il quarto ufficiale è Marcenaro. Al VAR c’è Paterna, con Pezzuto all’AVAR.