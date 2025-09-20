Fiorentina-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita

Dove vedere Fiorentina-Como di Serie A 2025-26, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Fiorentina–Como accende la quarta giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 21 settembre 2025 dalle 18 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Classifica: Fiorentina sedicesima con 2 punti (2 pareggi, 1 sconfitta; 2 gol fatti, 4 subiti), Como nono con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta; 3 gol fatti e 2 subiti). Un incrocio che dirà molto sullo stato di forma dei viola e sulla solidità dei lariani.

Probabili formazioni di Fiorentina-Como

La Fiorentina potrebbe confermare il 3-5-2 con De Gea tra i pali e la linea a tre guidata da Pongracic. Sulle corsie, Dodo e Gosens a garantire spinta; in mezzo, regia a Fagioli con Mandragora e Sohm a completare. Davanti, si va verso Kean accanto a Dzeko.

Il Como, orfano di Dossena (lesione del legamento crociato anteriore), Van der Brempt (infortunio alla coscia) e Diao (infortunio al piede), e con Ramon squalificato, dovrebbe riproporre il 4-2-3-1: catena di destra con Vojvoda e Kühn, in mezzo Caqueret e da Cunha, fantasia a Paz e peso specifico in area con Morata. Restano aperte opzioni di rotazione tra i terzini e sulla trequarti.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata.

Gli indisponibili di Fiorentina-Como

Fiorentina – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno. Como – Infortunati: Dossena, Van der Brempt, Diao. Squalificati: Ramon.

Le ultime partite giocate

Fiorentina reduce da due pareggi e una sconfitta; Como con una vittoria, un pari e un ko nelle più recenti.

Fiorentina x x ko Como ok ko x

Nelle ultime 3 di campionato: Fiorentina 2 punti, Como 4 punti. Dettaglio risultati:

Fiorentina

Cagliari-Fiorentina 1-1; Torino-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Napoli 1-3.

Como

Como-Lazio 2-0; Bologna-Como 1-0; Como-Genoa 1-1.

L’arbitro di Fiorentina-Como

Arbitra Kevin Bonacina, con assistenti Capaldo e Politi, IV ufficiale Feliciani, VAR Ghersini e AVAR Aureliano. In questa Serie A 2025/26, Bonacina ha diretto 1 gara: 28 falli fischiati, 4 fuorigioco, 0 rigori concessi, 3 cartellini gialli e nessun rosso.

Arbitro: BONACINA

Assistenti: CAPALDO – POLITI

IV: FELICIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

Statistiche interessanti

Il Como ha battuto la Fiorentina nell’ultimo incrocio al Franchi tenendo la porta inviolata e insegue la rara doppietta con clean sheet. Il bilancio storico in A è sorprendentemente equilibrato e i lariani hanno proprio nei viola la vittima preferita per numero di successi. La squadra di casa deve invertire il trend interno e trovare maggiore incisività offensiva, gli ospiti brillano per aggressione alta e recuperi offensivi: la pressione di Paz e la corsa di Kühn possono incidere, così come la fisicità di Morata. Dall’altra parte, la Viola affida strappi e ampiezza a Dodo e Gosens, con Kean chiamato a sbloccarsi. Sarà una partita in cui i dettagli – dai piazzati al duello sulle fasce – potrebbero fare la differenza.

Il Como ha vinto l’ultimo confronto di Serie A con la Fiorentina senza incassare gol: ora punta a due successi di fila con clean sheet, impresa riuscita ai lariani solo negli anni ’50.

ha vinto l’ultimo confronto di Serie A con la senza incassare gol: ora punta a due successi di fila con clean sheet, impresa riuscita ai lariani solo negli anni ’50. Storico in equilibrio perfetto: 10 vittorie ciascuna e 6 pareggi. La Viola è anche la formazione più battuta dal Como nel massimo campionato (10 volte).

nel massimo campionato (10 volte). Dopo lo 0-2 dello scorso febbraio al Franchi, la Fiorentina rischia di perdere due gare interne consecutive contro il Como per la prima volta in A; i viola raramente restano a secco in casa contro i lariani.

rischia di perdere due gare interne consecutive contro il per la prima volta in A; i viola raramente restano a secco in casa contro i lariani. La Fiorentina arriva con soli due punti finora: nelle ultime cinque stagioni aveva sempre toccato almeno quota tre dopo quattro turni.

arriva con soli due punti finora: nelle ultime cinque stagioni aveva sempre toccato almeno quota tre dopo quattro turni. Il Como potrebbe pareggiare due gare di fila per la prima volta dalla striscia tra novembre e dicembre 2024.

potrebbe pareggiare due gare di fila per la prima volta dalla striscia tra novembre e dicembre 2024. Pressione alta protagonista: solo l’Atalanta ha concesso meno tiri da recupero offensivo della Fiorentina (uno), ma il Como guida per recuperi palla entro 40 metri (33).

(uno), ma il guida per recuperi palla entro 40 metri (33). Gli xGA penalizzano la Fiorentina (5,44 subiti attesi, 4 incassati), mentre il Como sta concedendo meno di quanto previsto dai modelli (3,69 xGA, 2 gol subiti).

(5,44 subiti attesi, 4 incassati), mentre il sta concedendo meno di quanto previsto dai modelli (3,69 xGA, 2 gol subiti). Kean cerca il gol dopo tre gare a secco: contro il Como ha già timbrato in A nella scorsa stagione.

cerca il gol dopo tre gare a secco: contro il ha già timbrato in A nella scorsa stagione. Paz è tra i più produttivi del torneo: doppia cifra combinata tra tiri, occasioni create e dribbling riusciti; può colpire anche da fuori.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Como

Numeri alla mano, la Fiorentina tiene più del 53% di possesso ma converte poco (2 gol in 26 tiri). Il Como palleggia ancor di più (quasi 60% di possesso) e concede pochissimo (2 reti subite in 3 gare), con 12 tiri nello specchio e una maggiore pulizia tecnica. Equilibrio nei clean sheet (1 a testa), mentre i lariani primeggiano per accuratezza di passaggio e gestione delle ripartenze.

Fiorentina Como Partite giocate 3 3 Vittorie 0 1 Pareggi 2 1 Sconfitte 1 1 Gol segnati 2 3 Gol subiti 4 2 Possesso palla % 53,7 59,6 Tiri totali 26 32 Tiri in porta 8 12 Precisione passaggi % 82,67 85,77 Clean sheet 1 1 Calci d’angolo 13 11 Cartellini gialli 4 8 Cartellini rossi 0 1

Dove vedere Fiorentina-Como in tv o in streaming

• Partita: Fiorentina-Como

• Data: domenica 21 settembre 2025

• Orario: 18:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Firenze

• Stadio: Artemio Franchi

Fiorentina-Como è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle ore 18:00 del 21-09-2025.

FAQ Quando si gioca Fiorentina-Como e a che ora? Domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Fiorentina-Como? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi trasmette Fiorentina-Como in TV o streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Como? L’arbitro designato è Kevin Bonacina, con Capaldo e Politi assistenti, Feliciani IV, Ghersini al VAR e Aureliano AVAR.