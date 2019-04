Fiorentina, Corvino proseguirà con un nuovo ds

Pantaleo Corvino proseguirà il suo mandato di direttore generale della Fiorentina, facendosi affiancare da un altro direttore sportivo al posto di Freitas. Lo riporta La Nazione.

La proprietà intanto si interroga su cosa non abbia funzionato in questa stagione ed è all'inizio di "una fase di profonda autocritica", riporta il quotidiano. A fine maggio si terrà un incontro tra i Della Valle e la dirigenza: l'unica vera certezza è Vincenzo Montella, che è stato rassicurato sul mercato della prossima stagione. L'allenatore viola darà indicazioni precise per quanto riguarda la funzionalità dei giocatori e i ruoli che dovranno essere riempiti per adattare le scelte alla sua idea di calcio.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 11:38