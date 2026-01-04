Fiorentina-Cremonese, moviola: La Penna che combini? Svista del Var, Kean salva Vanoli al 92'

La prova dell’arbitro romano Federico La Penna al Franchi nel match della diciottesima giornata di A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Marelli

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Fiorentina-Cremonese– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 7 volte in A in stagione, l’ultima – dopo il big-match Napoli-Juve- è stata in Atalanta-Inter. Vediamo come se l’è cavata al Franchi.

I precedenti di La Penna con Fiorentina e Cremonese

E’ stata la sedicesima partita dei viola arbitrata da La Penna. Il bilancio dei precedenti era: sei vittorie, sei sconfitte e tre pareggi. Erano invece 6 le partite della Cremonese arbitrate da La Penna nel corso della sua carriera, l’ultima delle quali risale al pareggio casalingo per 0-0 contro il Parma, giocato lo scorso 21 settembre. Prima di questa sfida altri due pareggi, due vittorie ed una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e M.Rossi con Bonacina IV uomo, Marini al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bondo, Payero, Dodò

Fiorentina-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ ammonito Bondo che va sulla caviglia di Parisi. Al giocatore della Cremonese saltano un po’ i nervi ed inizia a giocare in maniera assai fallosa, rischiando il rosso e costringendo il tecnico Nicola a sostituirlo dopo soli 28′. Al suo posto entra Grassi.

Al 35′ per un contatto in area tra Baschirotto e Piccoli l’arbitro fischia il rigore. Il Var lo richiama all’on field review e torna sui suoi passi sostenendo che Piccoli ha preso per il collo l’avversario. Poco dopo maxirissa scatenata da scintille tra Dodò e Payero che coinvolge praticamente tutte e due le squadre e le due panchine. La Penna ammonisce Dodò e Payero. Rosso per il ds della Cremonese Giacchetta e per Cavalletto, il vice di Vanoli.

Al 67′ graziato Ranieri per un brutto intervento falloso che meritava il giallo. Al 70′ Piccoli va giù in area dopo un contatto con Terracciano ma per l’arbitro è lui a fare fallo. A salvare la panchina di Vanoli, che già iniziava a traballare di nuovo, è al 92′ il tap-in vincente di Kean che era entrato da soli 7′. Dopo 4′ di recupero Fiorentina-Cremonese finisce 1-0.

La sentenza di Marelli

Sugli episodi dubbi della gara dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli, che parte dalla prima ammonizione del match: “Corretto il cartellino giallo, il punto di contatto è basso, ammonizione per imprudenza giusta”. Sul rigore concesso ai viola dice: “E’ vero che Piccoli trattiene per la maglia Baschirotto ma anche Baschirotto trattiene Piccoli, non era necessario l’intervento del Var, era giusto per me concedere il rigore. Sul rigore concesso ai viola dice: “E’ vero che Piccoli trattiene per la maglia Baschirotto ma anche Baschirotto trattiene Piccoli, non era necessario l’intervento del Var, era giusto per me concedere il rigore. Non sono d’accordo con la decisione dell’arbitro, il Var ha chiamato una on field review eccessiva, questa è moviola non Var, il fallo c’era ed era giusto dare il rigore. L’unico fallo punibile era quello di Baschirotto”.