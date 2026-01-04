Fiorentina-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Cremonese di Serie A 2025-26, 18a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Fiorentina-Cremonese: il punto del match

Fiorentina e Cremonese si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 4 gennaio 2026 alle 15:00 per la 18a giornata di Serie A. È uno scontro dal sapore salvezza: i viola sono 20° con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 10 sconfitte; 17 gol fatti, 28 subiti), i grigiorossi 12° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 18 segnati, 20 incassati). La squadra di casa cerca ossigeno dopo un girone complicato, mentre gli ospiti puntano a consolidare la classifica e allungare sulla zona calda.

Probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

La Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-1-4-1 per ritrovare ordine: de Gea in porta, linea a quattro con Dodo, Pongracic, Ranieri, Viti. In mezzo, schermo affidato a Fagioli, mentre la batteria di trequarti potrebbe vedere da destra a sinistra Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, con Kean riferimento avanzato. Attenzione alle assenze: senza Sabiri e Fazzini il turnover in mezzo resta un’opzione. La Cremonese, con il 3-5-2, punterebbe sulla solidità di Audero e di una retroguardia fisica (Terracciano, Baschirotto, Bianchetti). Corsie lunghe con Barbieri e Pezzella, interni dinamici come Payero e Bondo, qualità tra le linee di Vandeputte. Davanti, tandem di movimento Bonazzoli–Vardy, ma non è esclusa qualche rotazione a gara in corso.

Fiorentina (4-1-4-1): de Gea ; Dodo , Pongracic , Ranieri , Viti ; Fagioli ; Parisi , Mandragora , Ndour , Gudmundsson ; Kean .

Cremonese (3-5-2): Audero ; Terracciano , Baschirotto , Bianchetti ; Barbieri , Payero , Vandeputte , Bondo , Pezzella ; Bonazzoli , Vardy .

Gli indisponibili di Fiorentina-Cremonese

Nel gruppo viola pesano le defezioni in mediana e sugli esterni: l’assenza di Sabiri toglie creatività, quella di Lamptey limita le rotazioni sulle fasce, mentre Fazzini riduce le alternative tra le mezzali. La Cremonese dovrebbe rinunciare a Collocolo, profilo utile per ampiezza e inserimenti: un forfait che potrebbe indirizzare le scelte in corsia e tra gli interni. Al momento non risultano squalifiche per entrambe.

Fiorentina – Infortunati: Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione al legamento crociato anteriore), Fazzini (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio muscolare), (lesione al legamento crociato anteriore), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Cremonese – Infortunati: Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Fiorentina in cerca di continuità dopo un periodo difficile, con un solo acuto recente contro l’Udinese. La Cremonese ha messo insieme un filotto positivo tra Bologna e Lecce, prima di frenare con Torino, Lazio e Napoli. Ospiti più solidi, ma il Franchi può spingere i viola alla riscossa.

Fiorentina ko ko ko ok ko Cremonese ok ok ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 3 punti, la Cremonese 7. Dettaglio risultati:

Fiorentina

Atalanta-Fiorentina 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Fiorentina-Udinese 5-1; Parma-Fiorentina 1-0.

Cremonese

Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0; Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0; Cremonese-Napoli 0-2.

L’arbitro di Fiorentina-Cremonese

Dirige Federico La Penna: in questa stagione 7 gare di Serie A, 2 rigori assegnati, 22 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi. Al Franchi gara che promette intensità: gestione dei duelli chiave e attenzione alle transizioni potrebbero incidere sul metro di giudizio. Assistenti: Bahri – Rossi M.; IV Bonacina; VAR Marini; AVAR Gariglio.

Informazioni interessanti

La tradizione pende dalla parte della Fiorentina, imbattuta contro la Cremonese in Serie A e spesso capace di blindare la porta negli incroci più recenti. Al Franchi i viola hanno costruito successi pesanti con i grigiorossi, ma il rendimento casalingo attuale è altalenante e la squadra subisce da dieci gare interne di fila. La Cremonese, invece, sta crescendo fuori casa: più solidità, clean sheet in aumento e un attacco che sa colpire in ripartenza. Dettaglio non secondario: i viola soffrono sulle palle inattive, un terreno dove gli ospiti sono molto organizzati. Occhio alle punte: Kean ha feeling con il gol al Franchi, Bonazzoli e Vardy attaccano bene la profondità. Si profila un match teso, dove episodi e calci piazzati potrebbero fare la differenza.

La Fiorentina non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese : 6 vittorie e 6 pareggi finora.

non ha mai perso in Serie A contro la : 6 vittorie e 6 pareggi finora. Cinque clean sheet viola nelle ultime sette gare contro i grigiorossi tra tutte le competizioni: segnale di compattezza nei precedenti.

Al Franchi i viola hanno vinto le ultime tre di A con la Cremonese: l’ultimo 3-2 risale al 14 agosto 2022.

i viola hanno vinto le ultime tre di A con la Cremonese: l’ultimo 3-2 risale al 14 agosto 2022. Nel 2025 la Fiorentina ha collezionato 23 sconfitte su 52 gare ufficiali: una delle annate più complesse dell’era recente.

ha collezionato 23 sconfitte su 52 gare ufficiali: una delle annate più complesse dell’era recente. I viola hanno sempre incassato gol nelle ultime 10 partite interne di campionato: striscia negativa che pesa.

La Cremonese ha chiuso la porta in tre delle ultime otto trasferte: verso la continuità difensiva.

ha chiuso la porta in tre delle ultime otto trasferte: verso la continuità difensiva. Grigiorossi a secco da tre gare di Serie A: in ballo l’eventuale quarto stop offensivo consecutivo.

Palle inattive: la Fiorentina è quella che ha concesso più reti da fermo (13), la Cremonese tra le migliori nel limitarle (3 subite).

è quella che ha concesso più reti da fermo (13), la tra le migliori nel limitarle (3 subite). Kean è tra i migliori marcatori casalinghi del 2025 in A: pericolo costante tra le mura amiche.

è tra i migliori marcatori casalinghi del 2025 in A: pericolo costante tra le mura amiche. In trasferta Bonazzoli ha segnato spesso: ha già colpito i viola in carriera, anche al Franchi.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Cremonese

Possesso e volume di tiro per la Fiorentina (52.3% e 159 conclusioni), maggiore precisione e cinismo per la Cremonese (49.1% di tiri nello specchio e 16.36% di conversione). Viola più fallosi e sanzionati, grigiorossi più ordinati nella gestione senza palla e con 5 clean sheet contro i 2 dei padroni di casa.

Giocatori: per la Fiorentina spiccano Mandragora (5 gol) e Kean (4); top assist Fagioli (2). Cartellini: più gialli per Pongracic (6) e un rosso per Viti. Tra i pali, de Gea con 2 clean sheet. Nella Cremonese, gol da Bonazzoli (5) e Vardy (4); assist-man Vandeputte (4). Ammoniti: spicca Payero (5); un rosso per Ceccherini. In porta, Audero vanta 5 clean sheet.

Fiorentina Cremonese Partite giocate 17 17 Vittorie 1 5 Pareggi 6 6 Sconfitte 10 6 Gol fatti 17 18 Gol subiti 28 20 Possesso palla (%) 52.3 46.2 Tiri totali 159 110 Tiri in porta 52 54 Precisione tiro (%) 32.7 49.09 Conversione tiro (%) 10.69 16.36 Clean sheet 2 5 Cartellini gialli 39 36 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Mandragora 5 Bonazzoli 5 Top assist Fagioli 2 Vandeputte 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Cremonese? Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 15:00 (18a giornata di Serie A). Dove si gioca Fiorentina-Cremonese? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Cremonese? Federico La Penna. Assistenti: Bahri – Rossi M.; IV: Bonacina; VAR: Marini; AVAR: Gariglio.