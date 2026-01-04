Fiorentina-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Cremonese: il punto del match
Fiorentina e Cremonese si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 4 gennaio 2026 alle 15:00 per la 18a giornata di Serie A. È uno scontro dal sapore salvezza: i viola sono 20° con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 10 sconfitte; 17 gol fatti, 28 subiti), i grigiorossi 12° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 18 segnati, 20 incassati). La squadra di casa cerca ossigeno dopo un girone complicato, mentre gli ospiti puntano a consolidare la classifica e allungare sulla zona calda.
Probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese
La Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-1-4-1 per ritrovare ordine: de Gea in porta, linea a quattro con Dodo, Pongracic, Ranieri, Viti. In mezzo, schermo affidato a Fagioli, mentre la batteria di trequarti potrebbe vedere da destra a sinistra Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, con Kean riferimento avanzato. Attenzione alle assenze: senza Sabiri e Fazzini il turnover in mezzo resta un’opzione. La Cremonese, con il 3-5-2, punterebbe sulla solidità di Audero e di una retroguardia fisica (Terracciano, Baschirotto, Bianchetti). Corsie lunghe con Barbieri e Pezzella, interni dinamici come Payero e Bondo, qualità tra le linee di Vandeputte. Davanti, tandem di movimento Bonazzoli–Vardy, ma non è esclusa qualche rotazione a gara in corso.
- Fiorentina (4-1-4-1): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Viti; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Gli indisponibili di Fiorentina-Cremonese
Nel gruppo viola pesano le defezioni in mediana e sugli esterni: l’assenza di Sabiri toglie creatività, quella di Lamptey limita le rotazioni sulle fasce, mentre Fazzini riduce le alternative tra le mezzali. La Cremonese dovrebbe rinunciare a Collocolo, profilo utile per ampiezza e inserimenti: un forfait che potrebbe indirizzare le scelte in corsia e tra gli interni. Al momento non risultano squalifiche per entrambe.
- Fiorentina – Infortunati: Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione al legamento crociato anteriore), Fazzini (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Fiorentina in cerca di continuità dopo un periodo difficile, con un solo acuto recente contro l’Udinese. La Cremonese ha messo insieme un filotto positivo tra Bologna e Lecce, prima di frenare con Torino, Lazio e Napoli. Ospiti più solidi, ma il Franchi può spingere i viola alla riscossa.
|Fiorentina
|ko
|ko
|ko
|ok
|ko
|Cremonese
|ok
|ok
|ko
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 3 punti, la Cremonese 7. Dettaglio risultati:
- Fiorentina
Atalanta-Fiorentina 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Fiorentina-Udinese 5-1; Parma-Fiorentina 1-0.
- Cremonese
Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0; Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0; Cremonese-Napoli 0-2.
L’arbitro di Fiorentina-Cremonese
Dirige Federico La Penna: in questa stagione 7 gare di Serie A, 2 rigori assegnati, 22 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi. Al Franchi gara che promette intensità: gestione dei duelli chiave e attenzione alle transizioni potrebbero incidere sul metro di giudizio. Assistenti: Bahri – Rossi M.; IV Bonacina; VAR Marini; AVAR Gariglio.
Informazioni interessanti
La tradizione pende dalla parte della Fiorentina, imbattuta contro la Cremonese in Serie A e spesso capace di blindare la porta negli incroci più recenti. Al Franchi i viola hanno costruito successi pesanti con i grigiorossi, ma il rendimento casalingo attuale è altalenante e la squadra subisce da dieci gare interne di fila. La Cremonese, invece, sta crescendo fuori casa: più solidità, clean sheet in aumento e un attacco che sa colpire in ripartenza. Dettaglio non secondario: i viola soffrono sulle palle inattive, un terreno dove gli ospiti sono molto organizzati. Occhio alle punte: Kean ha feeling con il gol al Franchi, Bonazzoli e Vardy attaccano bene la profondità. Si profila un match teso, dove episodi e calci piazzati potrebbero fare la differenza.
- La Fiorentina non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese: 6 vittorie e 6 pareggi finora.
- Cinque clean sheet viola nelle ultime sette gare contro i grigiorossi tra tutte le competizioni: segnale di compattezza nei precedenti.
- Al Franchi i viola hanno vinto le ultime tre di A con la Cremonese: l’ultimo 3-2 risale al 14 agosto 2022.
- Nel 2025 la Fiorentina ha collezionato 23 sconfitte su 52 gare ufficiali: una delle annate più complesse dell’era recente.
- I viola hanno sempre incassato gol nelle ultime 10 partite interne di campionato: striscia negativa che pesa.
- La Cremonese ha chiuso la porta in tre delle ultime otto trasferte: verso la continuità difensiva.
- Grigiorossi a secco da tre gare di Serie A: in ballo l’eventuale quarto stop offensivo consecutivo.
- Palle inattive: la Fiorentina è quella che ha concesso più reti da fermo (13), la Cremonese tra le migliori nel limitarle (3 subite).
- Kean è tra i migliori marcatori casalinghi del 2025 in A: pericolo costante tra le mura amiche.
- In trasferta Bonazzoli ha segnato spesso: ha già colpito i viola in carriera, anche al Franchi.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Cremonese
Possesso e volume di tiro per la Fiorentina (52.3% e 159 conclusioni), maggiore precisione e cinismo per la Cremonese (49.1% di tiri nello specchio e 16.36% di conversione). Viola più fallosi e sanzionati, grigiorossi più ordinati nella gestione senza palla e con 5 clean sheet contro i 2 dei padroni di casa.
Giocatori: per la Fiorentina spiccano Mandragora (5 gol) e Kean (4); top assist Fagioli (2). Cartellini: più gialli per Pongracic (6) e un rosso per Viti. Tra i pali, de Gea con 2 clean sheet. Nella Cremonese, gol da Bonazzoli (5) e Vardy (4); assist-man Vandeputte (4). Ammoniti: spicca Payero (5); un rosso per Ceccherini. In porta, Audero vanta 5 clean sheet.
|Fiorentina
|Cremonese
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|1
|5
|Pareggi
|6
|6
|Sconfitte
|10
|6
|Gol fatti
|17
|18
|Gol subiti
|28
|20
|Possesso palla (%)
|52.3
|46.2
|Tiri totali
|159
|110
|Tiri in porta
|52
|54
|Precisione tiro (%)
|32.7
|49.09
|Conversione tiro (%)
|10.69
|16.36
|Clean sheet
|2
|5
|Cartellini gialli
|39
|36
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Mandragora 5
|Bonazzoli 5
|Top assist
|Fagioli 2
|Vandeputte 4
