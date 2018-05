Fiorentina, Cristoforo annuncia l'addio

Dal ritiro della nazionale dell’Uruguay, Sebastian Cristoforo ha annunciato che lascerà la Fiorentina nel corso della sessione di mercato estiva.

A Sport890 ha dichiarato: “Ho avuto alcuni colloqui con i dirigenti del Peñarol: sono sempre disponibile a tornare, ma per il momento non c’è nulla di concreto. Non ho ancora parlato con il mio agente perché sto aspettando di ricevere una chiamata ma posso dirvi che sicuramente non continuerò a giocare nella Fiorentina”.

Cristoforo è approdato in viola nell’estate del 2016 dal Siviglia per 2.5 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 23:55