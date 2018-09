Fiorentina, Cristoforo spiega il flop

Arrivato a Firenze sul finire del mercato estivo 2016, in prestito con obbligo di riscatto dal Siviglia, con cui aveva vinto tre edizioni dell’Europa League, Sebastiano Cristoforo non ha sfondato in maglia viola, finendo per essere dirottato in prestito al Getafe al termine di due stagioni con poche presenze.

Intervistato da 'ABC Sevilla', il centrocampista uruguaiano è stato molto chiaro nello spiegare i motivi della partenza dall’Italia: "All'inizio della mia esperienza a Firenze sentivo la fiducia, poi l'anno successivo, con l'arrivo di Pioli, ho smesso di giocare. Il mio addio è dovuto a lui, mi disse che non sarei stato nei suoi piani. Purtroppo quando è così si può solo accettarlo".



SPORTAL.IT | 10-09-2018 16:35