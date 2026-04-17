Fiorentina-Crystal Palace, moviola: l’arbitro fa fare agli inglesi quel che vogliono, rigore dubbio, manca un rosso, che caos

La prova dell’arbitro Gil Manzano al Franchi nel ritorno dei quarti di Conference analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ne ha ammoniti 7

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha sbagliato quasi tutto il pur esperto arbitro spagnolo Gil Manzano al Franchi. Un rigore dubbio ma soprattutto un ingiustificato permessivismo sulle scorrettezze e l’ostruzionismo degli ospiti. Vediamo cosa è successo.

Fiorentina-Crystal Palace, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 17′ il gol di Sarr. Al 27′ Canvot entra in contatto Mandragora in area e gli rifila un calcetto durante un contrasto aereo, Gil Manzano ci pensa un attimo e poi indica il dischetto. Gudmundsson realizza il rigore. Da questo momento in poi il Crystal Palace inizierà a perder tempo a ogni circostanza. Al 37′ non si gioca per diversi minuti perché è rimasto a terra Lacroix che si rialza poi zoppicando. Il Franchi mugugna e Vanoli protesta per quella che ritiene l’ennesima perdita di tempo del Palace.

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Ostruzionismo del Betis

Al 39′ scintille tra Pino e Pongracic. Giallo per entrambi. Al 40′ di nuovo a terra Lacroix che adesso ha bisogno del cambio. Dal rigore di Gudmundsson si è giocato pochissimo e i 5′ di recupero fissati dall’arbitro sono anche pochi. Al 49′ ammonito Comuzzo per un fallo su Mitchell. Regolare il gol di Nodur al 53′. Al 56′ ammonito Sarr per un fallo su Ndou. Al 61′ Riad colpisce da dietro Solomon. Poteva starci benissimo il giallo ma Gil Manzano sorvola.

Simulazione scandalosa

Al 65′ Altro fallo di Riad…ma il giallo lo prende Ranieri che protesta. Al 77′ finalmente ammonito Riad per perdita di tempo. Al 79′ simulazione indecorosa di Riad, che si getta a terra per perdere tempo, ma l’arbitro decide di non ammonirlo: sarebbe stato il secondo giallo. All’86’ giallo a Ndour per fallo su Hughes. Al 90′ ammonito Piccoli per fallo su Richards e dopo soli 4′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Gil Manzano

Lo spagnolo Jesús Gil Manzano, 42 anni, è un arbitro di grande esperienza, anche in campo internazionale. In questa stagione si tratta della sua prima designazione per una gara di Conference, mentre ha già diretto 6 partite di Champions League. L’ultima agli ottavi nella sfida tra Galatasaray e Liverpool (1-0).

I precedenti con i viola

C’era un precedente di Gil Manzano a dirigere la Fiorentina e proprio nei quarti di finale della terza competizione europea. Risale a due anni fa, il 18 aprile 2024, al Franchi, per Fiorentina-Viktoria Plzen che finì 2-0 dopo lo 0-0 dell’andata.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso con Juan Martínez Munuera IV uomo, al Var Guillermo Cuadra Fernandez e all’Avar Valentín Gómez. l’arbitro del match ha ammonito 7 giocatori: Pino, Pongracic, Comuzzo, Sarr, Ranieri, Riad, Ndour