Fiorentina, Cutrone è più lontano: le parole di Pradè

Daniele Pradè allontana Patrick Cutrone dalla Fiorentina. Lo fa parlando senza giri di parole ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima dell’inizio della partita sul campo della Juventus.

“Con Cutrone stiamo parlando, la situazione è un po’ particolare. Lui è un giocatore che se non va in campo soffre. Ora discuteremo serenamente con il suo nuovo agente e proveremo a capire quale possa essere la soluzione migliore per lui e per noi”, dichiara infatti il direttore sportivo viola.

Sull’ipotesi di acquistare un nuovo attaccante, invece, arriva una battuta: “Se mi aiutate a trovarlo…”.

OMNISPORT | 22-12-2020 20:45