Fiorentina, Dabo manda un ultimo messaggio ai tifosi

Attraverso il suo profilo Instagram Dabo ha voluto mandare un ultimo messaggio ai tifosi della Fiorentina: "Pronto per questa nuova sfida con la Spal, non vedo l’ora di essere in campo. Forza Spal ️ voglio ringraziare tutti tifosi della Fiorentina per avermi aiutato a passare gli ultimi 6 mese difficilissimi, grazie di tutti i messaggi che mi avete inviato gli ho visti tutti. Ci vediamo in campo più carico che mai".

Questo il comunicato con cui la società ferrarese ha ufficializzato il giocatore: "S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista classe '92 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della società biancazzurra".

"Nato a Marsiglia, nazionale burkinabé, ha iniziato la propria carriera nelle fila dei francesi del Montpellier dove ha militato dal 2010 al 2016 con una parentesi in Inghilterra al Blackburn Rovers nel 2014. Dopo un'esperienza di due stagioni al Saint-Étienne, l'approdo in Italia alla Fiorentina nel gennaio 2018. Alla S.P.A.L. Dabo vestirà la maglia numero 14" conclude la nota.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 16:26