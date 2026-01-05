Fiorentina, lo sfogo di De Gea sullo spogliatoio viola fa discutere: con chi ce l’aveva il portiere?

Dopo il successo sulla Cremonese il portiere ha inviato un messaggio ai compagni che conferma i problemi interni al gruppo

La Fiorentina torna a vincere, ma non ritrova la serenità: dopo il successo sofferto sulla Cremonese, David De Gea si è lasciato andare a uno sfogo riguardante lo spogliatoio viola che sta facendo discutere sui social. I tifosi si chiedono con chi ce l’avesse il portiere spagnolo.

Fiorentina scossa dalle parole di De Gea

Un guizzo di Moise Kean nel finale della partita con la Cremonese ha permesso alla Fiorentina di tornare a vincere e a muovere la classifica, con i viola che hanno agganciato a quota 12 punti Pisa e Verona e che vedono il Genoa più su soltanto di tre lunghezze. La rete di Kean ha anche salvato la panchina del tecnico Paolo Vanoli, ma non pare aver risolto i problemi interni allo spogliatoio della Fiorentina. O questa, almeno, è la sensazione che hanno lasciato le parole di David De Gea alla fine della gara.

Lo sfogo di De Gea

Interrogato sul suo ruolo di capitano in questo momento difficile per i viola, De Gea ha risposto con parole dure, che sono sembrate dirette ad alcuni compagni di squadra. “La fascia da capitano è per me una responsabilità, ma ci sono abituato per averla indossata anche allo United”, ha dichiarato il portiere, prima di affondare il colpo. “Devo dare l’esempio: sono consapevole di aver commesso quest’anno più errori del solito, si cerca sempre di fare il meglio per il bene della Fiorentina. Se poi qualcuno non si trova bene in squadra, può anche andarsene e arriva un altro. Non è un problema”.

Spogliatoio fragile

De Gea chiede dunque unità e voglia di combattere alla Fiorentina, facendo capire che non tutti i giocatori viola sono disposti a mettersi completamente a disposizione della squadra. Si tratta di un’accusa grave in questo momento della stagione e in uno spogliatoio che già aveva dato segni di fragilità, come in occasione della partita persa in casa del Sassuolo, quando la pancia del Mapei Stadium divenne il teatro di un duro scontro tra alcuni dei giocatori viola. Le parole di De Gea, però, rischiano di creare ulteriore confusione: sui social, infatti, i tifosi si chiedono a chi fosse rivolto il messaggio lanciato dal portiere.

La reazione dei tifosi

“Chi è nello sport sa benissimo che queste cose si dicono solo nello spogliatoio fra compagni. Fuori non deve trapelare niente. De Gea ha sbagliato”, attacca Andrea su Facebook. “I panni sporchi vanno lavati in casa, forse qualcuno ha superato il limite”, aggiunge Gabriele. “Ha detto cose normali. Che valgono in qualsiasi squadra, gruppo di lavoro. E poi le ha dette da capitano”, replica Luigi difendendo lo spagnolo. “Ma con chi ce l’ha De Gea?”, domanda Mario. “Non lo so ma certamente ha fatto più che bene!”, la replica di Leonardo. “Va bene, ma De Gea pensi a parare come ieri perché finora anche lui aveva fatto pena”, attacca Luciano.