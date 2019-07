Daniele De Rossi non andrà alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno, l’ex centrocampista della Roma avrebbe rifiutato l’offerta del club viola.

E’ attesa per oggi la scelta definitiva di Capitan Futuro, che potrebbe decidere anche per il ritiro dopo aver valutato anche le ipotesi estere, Boca in primis.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 11:34