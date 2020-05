Fiorentina, deciso il futuro di Milenkovic

Il Napoli non vorrebbe farsi trovare impreparato alla partenza di Kalidou Koulibaly, che sembra destinato a lasciare l’Italia dopo sei stagioni su altissimi livelli. Per la società azzurra però trovare un sostituto all’altezza non sarà facile, anche perché una delle prime scelte pare già essere sfumata.

Se infatti uno degli obiettivi era Nikola Milenkovic, i piani della Fiorentina paiono essere tutt’altri. Come riporta 'Tuttosport', il serbo sarà uno dei pilastri del nuovo, ambizioso corso del presidente gigliato Commisso, destinato a partire nella prossima stagione, al punto che la società ha già pronta una proposta di rinnovo fino al 2022, un anno in più rispetto all’attuale scadenza.

