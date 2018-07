Fiorentina, Della Valle rassicura i tifosi

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato direttamente dal ritiro della squadra viola a Moena, rassicurando i tifosi riguardo al mercato in uscita.

"Non stiamo vendendo i nostri gioielli. Faremo un mercato di qualità senza farci toccare i nostri gioielli: non sto parlando solo di Chiesa, ma anche di Milenkovic e di Simeone per il quale abbiamo rifiutato offerte importanti dalla Spagna".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 18-07-2018 15:00