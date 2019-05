Fiorentina, Della Valle si sfoga

"Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo. Io invece non lo accetto, dopo quello che sto vedendo e la situazione assurda che è stata volutamente ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando un clima che non serve a niente, se non a destabilizzare la società e la squadra che ha ancora tre partite da giocare e che noi tutti dobbiamo sostenere con forza fino alla fine del campionato perché questi giovani lo meritano".

Comincia così il lungo sfogo sulle pagine de "La Nazione" di Diego Della Valle, stanco del clima che si è creato attorno alla Fiorentina, un clima "ostile e violento" portato avanti da chi "vuole alimentare il caos e la confusione senza proporre niente di serio o realizzabile. Ora, sono io che voglio risposte precise e concrete. Una parte di voi non fa altro che gridare che dobbiamo andarcene ma avete dimenticato che vi avevamo messo a suo tempo la società a disposizione, pronti ad aiutare in tutti i modi se qualcuno di serio si fosse presentato ma, come sapete, non si è visto nessuno, ripeto nessuno neanche lo scemo del villaggio".

Della Valle sfida i tifosi viola: "Se volessimo aiutarvi di nuovo mettendovi a disposizione la società ancora una volta siete pronti a farvene carico in modo serio? O continueremo a sentire solo cori, urla, offese e niente di concreto?".

SPORTAL.IT | 11-05-2019 15:07