Fiorentina-Di Francesco: come è andato il primo vertice

E' già iniziata la trattativa tra la Fiorentina ed Eusebio Di Francesco per l'approdo dell'ex tecnico della Roma sulla panchina viola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nel primo summit il mister abruzzese ha dato un primo ok per quanto riguarda il progetto tecnico, ma c'è ancora distanza sotto l'aspetto dell'ingaggio.

L'ex allenatore romanista percepisce attualmente un ingaggio da 3 milioni di euro, i gigliati sono disposti ad arrivare fino a due. Di Francesco è il grande favorito, nel caso la trattativa sfumasse occhi su D'Aversa, Nesta e Giampaolo.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 11:35