Fiorentina, Diakhate fa mea culpa

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Parma Abdou Diakhate ha voluto ringraziare il club crociato: "Ringrazio tanto il Parma e il direttore Faggiano per la fiducia che ha avuto in me. Mi metterò subito a disposizione del mister, che ringrazio insieme ai compagni che mi hanno subito fatto sentire a mio agio. Sono molto felice e fortunato ad essere qui".

Diakhate non ha però dimenticato la Fiorentina: "E' stato un periodo difficile, ma devo ringraziare tanto la Fiorentina per avermi fatto capire cosa vuol dire fare il professionista. Forse le colpe a Firenze sono state mie, ma non voglio parlarne, sono qui per ripartire".

In chiusura: "Il ruolo non dipende da me ma dal mister, mi piace inserirmi e fare gol, quindi giocare mezzala. Mi ispiro a Paul Pogba, ma è meglio tenere un profilo basso".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 18:10