Fiorentina, dopo Ribery l'ultimo colpo è in difesa

Dopo la fumata bianca per Franck Ribery, colpo di risonanza mondiale, la Fiorentina rivolge le sue attenzioni alla difesa di Vincenzo Montella. I gigliati secondo il Corriere dello Sport sono vicini a chiudere con il Napoli per Lorenzo Tonelli: i club hanno trovato l’intesa per un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze nella società toscana.

Ma la Fiorentina sta puntando forte anche un altro obiettivo: Kevin Bonifazi. Secondo Sky i viola sono in vantaggio sul Parma, altra pretendente per il difensore del Torino. Il destino del giocatore è legato ai playoff di Europa League: se i granata dovessero qualificarsi ai gironi, difficilmente Mazzarri acconsentirà alla sua partenza.

SPORTAL.IT | 21-08-2019 08:20