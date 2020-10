Fiorentina, doppio arrivo in attacco

Federico Chiesa saluterà la Fiorentina nella giornata di lunedì, l’ultimo giorno di mercato disponibile. L’attaccante viola rinnoverà il contratto per tre anni con il club toscano, poi si trasferirà in prestito oneroso alla Juventus con obbligo di riscatto per un’operazione totale da quasi 60 milioni di euro.

I gigliati sono da tempo al lavoro per la sua sostituzione: secondo Sky, oltre all’arrivo ormai definito di José Maria Callejon, attaccante spagnolo appena svincolato dal Napoli, sbarcherà a Firenze anche l’ex Milan Gerard Deulofeu, prossimo all’addio al Watford. I toscani contano di chiudere entrambi i colpi entro la fine del mercato prevista per oggi.

OMNISPORT | 05-10-2020 08:02