Fiorentina, Dragowski ha due opzioni

Oltre al caso Federico Chiesa, la Fiorentina potrebbe esser costretta a risolvere anche quello legato a Bartlomiej Dragowski.Il portiere chiede un aumento di ingaggio ma Joe Barone non sembra essere della stessa idea: "Con lui la situazione è chiusa, è sotto contratto e abbiamo fatto passi importanti cedendo Lafont in prestito in Francia. Lui è il nostro portiere e i contratti devono essere rispettati".

Anche Rocco Commisso ha voluto dire la sua: "Ci vuole rispetto reciproco tra me e i giocatori, come faccio con i miei dipendenti. "Io rispetto te, tu rispetti me" l'ho detto fin dal primo giorno".

Ora Dragowski dovrà decidere se rimanere a Firenze con lo stesso contratto o cambiare aria. Su di lui ci sono diversi club di Premier League.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 16:38