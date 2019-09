Fiorentina, due colpi in arrivo prima del gong

Dopo Pedro già in Italia, la Fiorentina è pronta a incamerare altri due colpi in entrata prima della fine del calciomercato. Mentre per De Paul la pista è sempre più complicata perché l'Udinese non molla, gli uomini di mercato viola hanno rivolto le loro attenzioni sull'esterno offensivo del Rennes Remi Oudin.

Secondo quanto riporta l'Equipe il club francese chiede 10 milioni di euro per il giocatore, che potrebbe unirsi nelle prossime ore al club gigliato e al connazionale Franck Ribery. La società toscana sta per ufficializzare anche un colpo di prospettiva: è in arrivo dal Liverpool Bobby Duncan, talento cresciuto nel Manchester City e cugino di Steven Gerrard. Si tratta di un attaccante inglese classe 2001, firmerà per tre stagioni.

SPORTAL.IT | 02-09-2019 10:37