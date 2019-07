Fiorentina, due colpi nel mirino

La Fiorentina è al lavoro per allestire una rosa competitiva, così da rincuorare anche Chiesa. Diversi gli obiettivi di mercato, alcuni davvero importanti. In particolare, occhi puntati su Llorente (ex Juventus) e Rafinha, visto con la maglia nerazzurra.

L'attaccante spagnolo, 34 anni, è svincolato (piacerebbe anche a diversi club inglesi). Attenzione anche a Rafinha, in uscita dal Barcellona. L'ex nerazzurro sarebbe seguito anche dal Valencia. Da capire le richieste economiche del club blaugrana.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 25-07-2019 09:31