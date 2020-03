Fiorentina: due nomi per sostituire Badelj

Il riscatto di Milan Badelj è sempre più lontano.

Dopo una parentesi alla Lazio, il centrocampista è stato acquistato in prestito dalla Fiorentina, ma il suo ritorno in maglia Viola è stato deludente. Sembra dunque difficile che il croato possa essere riconfermato alla corte di Iachini.

Per sostituirlo la società toscana avrebbe messo gli occhi su due profili molto interessanti. Il primo è quello di Francesco Cassata, in forza al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo. Il secondo è quello di Matteo Pessina dell'Hellas Verona, sul quale però l'Atalanta si è già assicurata un contro-riscatto e il Napoli ha espresso più di un gradimento per il ragazzo.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 15:55