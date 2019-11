Fiorentina, due opzioni per la fascia a gennaio

La Fiorentina comincia a muoversi per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta La Nazione, il club viola ha messo gli occhi su due esterni: nel mirino ci sono Alessandro Florenzi, ex pupillo di Vincenzo Montella in rotta con la Roma, e Adam Ounas. Per il giallorosso si parla di un possibile prestito, favorito dagli ottimi rapporti con l’agente del giocatore, Lucci.

Per quanto riguarda l’esterno offensivo franco algerino, il Napoli è pronto ad aprire a un prestito con diritto di riscatto. Ounas era stato accostato al club gigliato anche la scorsa estate.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 09:21