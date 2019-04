La permanenza di Veretout nella prossima stagione non è scontata e la Fiorentina si sta muovendo per non farsi cogliere impreparata.

Secondo diverse indiscrezioni dalla Turchia, la società viola avrebbe messo gli occhi su Elif Elmas, centrocampista classe 1999 del Fenerbahçe che, però, piace molto anche alla Lazio.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai quindici milioni di euro ma il duello potrebbe far lievitare la spesa.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 14:29