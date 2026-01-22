Fiorentina, Dzeko dà l’addio ma se ne accorgono in pochi: l’accorato saluto social ignorato dai tifosi

Il centravanti passato allo Schalke 04 ha pubblicato un post su Instagram dedicato ai supporter viola, rimasti però piuttosto indifferenti a giudicare dai commenti

Che il rapporto tra Edin Dzeko e il mondo Fiorentina non abbia funzionato lo si capisce anche dall’indifferenza con cui i tifosi viola hanno accolto il saluto social che il centravanti bosniaco ha voluto dedicare loro prima di annunciare il suo passaggio allo Schalke 04.

Fiorentina, il saluto di Dzeko ai tifosi

Edin Dzeko non è più un giocatore della Fiorentina, il centravanti bosniaco è infatti arrivato a Gelsenkirchen per unirsi allo Schalke 04. Al momento dell’addio a Firenze, però, Dzeko ha voluto dedicare un accorato messaggio su Instagram ai tifosi della Viola, squadra che l’ha accolto nella scorsa estate e in cui, in questi sei mesi, non riuscito a incidere: per lui 2 gol in 18 presenze e tanti problemi fisici. “È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto – ha scritto Dzeko nel suo post -, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola”.

Il pensiero per la squadra e i Commisso

Dzeko ha poi dedicato parole di incoraggiamento ai suoi ormai ex compagni di squadra della Fiorentina (“sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione, come stanno già dimostrando”), e un in bocca al lupo al club e alla famiglia Commisso, a lutto dopo la morte del patron Rocco. Parole da gran signore, quelle del bosniaco, che ha comunque vissuto con attaccamento alla Fiorentina i suoi soli 6 mesi in maglia viola.

L’indifferenza dei tifosi

La dedica di Dzeko, però, non sembra aver fatto breccia tra i tifosi della Fiorentina, che fino a ora – la pubblicazione è di stamattina – hanno ignorato il saluto del campione bosniaco. Nel momento in cui viene scritto questo articolo, il post ha oltre 800 commenti, ma la stragrande maggioranza provengono dai tifosi delle squadre in cui Dzeko ha giocato prima di arrivare alla Fiorentina: Roma, Inter, Fenerbahce. I saluti o i ringraziamenti da parte dei supporter viola possono contarsi sulle dita di una mano e alcuni di essi hanno un tono tutt’altro che positivo nei confronti del bosniaco.

Il riferimento al megafono di Bergamo

“Meno male che te ne sei andato… ma il megafono te lo sei portato?”, si legge in uno dei commenti ostili a Dzeko. E non è l’unico a citare il megafono, che il centravanti – da giocatore di grande personalità e carisma – utilizzò dopo la sconfitta di novembre a Bergamo con l’Atalanta per parlare alla tifoseria, chiedendo di non attaccare la squadra ma anzi di starle accanto in un momento difficile. Cercando la pace con i tifosi, di fatto Dzeko non ha fatto che acuire la frattura tra la squadra e la piazza e peggiorato la situazione dello stesso bosniaco.