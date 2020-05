Fiorentina e Milan si parlano per uno scambio

Fiorentina e Milan a colloquio per un possibile scambio di mercato da effettuare al termine della stagione. I viola hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano dei rossoneri Lucas Paquetà, e stanno cercando di trovare un accordo con il club meneghino per chiudere un'operazione che possa favorire tutte le parti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i gigliati sarebbero pronti ad inserire nella trattativa l'esterno Pol Lirola per poter arrivare al verdeoro, in piena crisi d'identità sotto la Madonnina. Il Milan punta più in alto e ha chiesto informazioni per Milenkovic.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 10:49