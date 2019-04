Fiorentina, è notte fonda: il Sassuolo espugna il Franchi

Il Sassuolo ha espugnato il Franchi nel secondo posticipo della 34esima giornata di serie A. I neroverdi hanno piegato una Fiorentina in grande difficoltà per 1-0 grazie alla rete di Berardi al 37' del primo tempo.

I viola, che hanno sbagliato un rigore con Veretout prima dell'intervallo, non sono riusciti a scuotersi nella ripresa. Gli ospiti anzi hanno raddoppiato con Demiral, ma si sono visti annullare il gol per fuorigioco dal Var. Al termine del match solo fischi per la squadra di Montella.

Con questo successo la squadra di De Zerbi sale al decimo posto a 41 punti, mentre la Fiorentina resta a 40, undicesima e appaiata al Cagliari.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 23:02