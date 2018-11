Roma, pareggio e rabbia: a Firenze furia contro l'arbitro

Non sarà stato uno spareggio in piena regola, come quello del 1989 per la Coppa Uefa vinto dai viola con un gol del grande ex Roberto Pruzzo, ma la sfida tra la Fiorentina e la Roma, pur cadendo all’undicesima giornata, era uno scontro diretto delicato per ambire a lottare per un posto in Europa. Il pareggio finale, il terzo consecutivo per i Viola e il secondo per la squadra di Di Francesco, non piace a nessuno: la Fiorentina continua a rinviare il salto di qualità, ma non possono esultare neppure i giallorossi, che al 'Franchi' hanno evitato il quarto ko in campionato solo a quattro dalla fine grazie a un gol di Florenzi, favorito da un’uscita sbagliata di Lafont, su cross di Kolarov. La Roma vede salire a nove punti il distacco da Inter e Napoli.

Non che la Roma abbia demeritato contro la Fiorentina, ma la squadra continua a palesare qualche amnesia di troppo in difesa, anche se a fine partita si parlerà solo della concessione del rigore alla Fiorentina che ha spezzato l'equilibrio.

Alla Roma infatti le cose non vanno neppure dritte e a testimoniarlo ci sono i cinque minuti che hanno deciso una gara equilibrata: al 32’, dopo un buon avvio di una Roma molto aggressiva e capace di ridurre la Fiorentina a qualche isolata ripartenza, uno sciagurato retropassaggio di Under, fino a quel momento tra i migliori, ha spalancato la porta a Simeone, il cui contatto impercettibile con i guanti di Olsen è stato giudicato da rigore dall’arbitro, assistito dal Var. Una scelta che, a fine gara, farà esplodere la rabbia di Di Francesco, che non si presenterà in sala stampa, mentre il ds Monchi ha invocato l'uso del Var. Veretout ha siglato il primo gol della partita e tre minuti dopo una punizione di Lorenzo Pellegrini ha centrato il palo interno, rimbalzando per pochi centimetri fuori dalla porta.

Nel secondo tempo la Fiorentina ha progressivamente abbassato il baricentro, non riuscendo più a ripartire di fronte alla pressione generosa, più che pericolosa, della Roma. Di Francesco ha rovesciato in campo tutti gli attaccanti a disposizione, ma alla fine il punto della parità lo ha siglato uno della vecchia guardia. Era troppo tardi per provare a vincere, ma il pareggio finale scontenta tutti tranne che le rivali per i posti europei.



SPORTAL.IT | 03-11-2018 20:10