Fiorentina, ecco il favorito per il dopo Pioli

Salvo sorprese, il ciclo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina si concluderà al termine della stagione. Il calo di rendimento di fine inverno ha allontanato i viola dalla lotta per l’Europa League e solo un exploit in Coppa Italia, dove la Fiorentina ha pareggiato 3-3 l’andata della semifinale in casa contro l’Atalanta, potrebbe ribaltare l’attuale scenario di tensione che si respira tra le parti, testimoniato dal botta e risposta tra lo stesso allenatore e il presidente Mario Cognigni.

In tal senso la società si starebbe già guardando attorno e la rosa dei papabili è piuttosto ampia. In lizza Maran, Semplici, D’Aversa (che potrebbe arrivare insieme al ds del Parma Faggiano in caso di divorzio da Corvino) e Giampaolo, ma il preferito sarebbe Eusebio Di Francesco.

L’ex allenatore della Roma era già stato a un passo dalla Fiorentina proprio poco prima di approdare sulla panchina giallorossa e viene ritenuto il profilo ideale dalla società. C’è però il nodo ingaggio: i 3 milioni di stipendio che il tecnico abruzzese dovrebbe percepire dalla Roma per un altro anno e mezzo rischiano di frenare l’affare.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 11:10