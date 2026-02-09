Fiorentina, l’effetto Paratici non allenta le tensioni: giallo Rugani, Kean sotto attacco, le accuse di Flachi

Un punto nelle ultime tre partite di campionato, con la beffa del 2-2 subito dal Torino in pieno recupero. L’entusiasmo generato dall’inizio dell’era Paratici è stato smorzato dai risultati negativi della Fiorentina, terzultima in classifica a -3 dal Lecce. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il grande ex Francesco Flachi, con un attacco durissimo all’indirizzo della squadra e in particolare di Kean.
Fiorentina, le prime mosse di Paratici
È scattato nuovamente il campanello d’allarme a Firenze. Vanoli sembrava avesse imboccato la strada giusta per la salvezza, ma gli ultimi risultati stanno di nuovo cancellando l’ottimismo. Il ‘Re Leone’ non è al momento in discussione e potrà contare su un Paratici a completa disposizione del gruppo.
Già, come riferisce il Corriere Fiorentina, il nuovo ds lavorerà full time per la Fiorentina, senza sosta. Da Londra al Viola Park: salutato il Tottenham, che l’ha lasciato partire solo a mercato chiuso, l’ex Juventus si dividerà tra campo e ufficio e sarà a totale disposizione di tutti, per qualsiasi necessità. Ma con Goretti e il capo scout Giani si impegnerà a gettare anche le basi per il futuro, alla ricerca di occasioni da cogliere per la prossima estate. Che non contempla la parola retrocessione.
Giallo Rugani: la verità dell’agente
Proprio sul gong dalla Juventus è arrivato Daniele Rugani, il colpo messo a segno da Paratici per restituire solidità a una difesa fin troppo facilmente perforabile. Il 31enne di Lucca, però, è infortunato, tanto da essere stato escluso dalla lista europea per la Conference League. Una decisione che ha spiazzato i tifosi, incerti sui reali tempi di recupero del centrale.
Rugani quando potrà a essere a disposizione di Vanoli? A sgombrare il campo dai sospetti ci ha pensato l’agente del calciatore, Davide Torchia, intervenuto a Radio Firenze Viola. “La Fiorentina era a conoscenza della situazione: i medici avevano prospettato piena disponibilità a metà febbraio e i tempi sono rispettati. Il club preferisce non correre rischi: il rientro potrebbe avvenire dopo la gara con il Como”. Ecco, invece, la verità sulla Conference: “Non è un’esclusione, ma una scelta ponderata per il suo recupero fisico: si è deciso di puntare sul campionato”.
Flachi, durissimo attacco a Kean
L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha analizzato il delicatissimo momento che sta attraversando il club ai microfoni di Toscana Tv. L’ex attaccante non ha alcun dubbio: la colpa principale degli scarsi risultati è da attribuire ai calciatori. “Il loro atteggiamento è un problema, in campo si trascinano. E se Paratici ha affermato che la squadra è fragile, allora la questione è seria”.
Nel sottolineare i meriti di Palladino, che la scorsa stagione ha portato a overperformare giocatori come Kean e De Gea, per Flachi molti elementi della rosa sono sopravvalutati. Quindi la bordata a Kean, per cui si sta muovendo il Milan: “Se sei ultimo in classifica, non puoi mostrarti con i capelli rossi come una star”.