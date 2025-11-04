Il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo l'ennesimo ko rimediato dai Viola: la soluzione provvisoria e i possibili successori, Vanoli in pole

Sono le 11:45 quando la Fiorentina decide di pubblicare, e condividere, il comunicato che formalizza quanto atteso e vociferato sul destino riservato a Stefano Pioli, allenatore di ritorno e che ha mancato i primi appuntamenti con punti e risultati. La decisione, alquanto prevedibile, è arrivata dopo la sconfitta subita contro il Lecce, l’ultimo capitolo di una infilata terribile, orribile di risultati insufficienti per proseguire, secondo la società di Rocco Commisso.

Il comunicato della Fiorentina, Pioli out

Quindi la decisione di interrompere il rapporto con il tecnico rientrato a Firenze dall’Arabia. Il comunicato della Fiorentina ha formalizzato quel che già sapevamo, nella tarda mattinata di martedì 4 novembre:

“Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”.

Anche per i Viola, come è stato per la Juventus, si opta per la soluzione interna ad interim: si affida la prima squadra a un traghettatore, in attesa della chiusura dell’accordo sul tavolo e l’annuncio di conseguenza.

I possibili successori, Vanoli in pole

Diversi i nomi circolati in queste ore, per la successione a Pioli rientrato con le migliori intenzioni ma con un bilancio davvero deludente. Tornato in estate, dopo la parentesi in Arabia , carico di aspettative e di entusiasmo. Alla fine in poco più di tre mesi ha raccolto soltanto 4 vittorie (tutte in Conference League, fra playoff e girone), 4 pareggi e ben 6 sconfitte. La Fiorentina attualmente è ultima in classifica: un dato che riflette il punto più basso a cui si è giunti sul fondo di questo baratro.

D’Aversa e Vanoli sono i due allenatori favoriti alla successione: la società viola dovrà negoziare al tavolo delle trattative e valutare chi e perché portare avanti, dopo un rapido sondaggio già avvenuto nelle ore passate secondo il Corriere dello Sport.

Intanto, per mantenere salda la squadra già molto provata dalla situazione, ci sarebbe Galloppa che guiderà fino a nuovo annuncio.

Chi è Daniele Galloppa

Ex calciatore, da giocatore ha vestito la maglia di Cremonese, Siena, Parma, Modena, Carrarese arrivando a indossare la maglia azzurra. Daniele Galloppa, classe 1985, dopo aver chiuso con il campo ha intrapreso la carriera da allenatore al Santarcangelo per poi crescere a approdare, infine, alla Primavera della Fiorentina nel 2023; proprio perché interno gli è stato affidato ad interim il delicato incarico una volta esonerato Pioli.

seguono aggiornamenti