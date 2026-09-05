Il club viola perde anche il match casalingo contro il Torino e i tifosi aprono la contestazione nei confronti di Grosso che però rimanda tutto alle società: “Mi rimetto alle loro decisioni”

Un mercato che aveva fatto stropicciare gli occhi e un avvio di campionato da incubo. La Fiorentina è la grande sorpresa di questa prima parte di campionato è proprio la squadra viola, e non si tratta di una sorpresa positiva. La sconfitta contro il Torino apre ufficialmente la crisi ma anche le voci di esonero nei riguardi di Fabio Grosso.

Grosso: “Non perdo energie”

In conferenza stampa Fabio Grosso non può fare altro che fare mea culpa dopo il ko interno con il Torino e un avvio di campionato da incubo: “Non era la partenza che volevamo e siamo dispiaciuti. Le responsabilità me le prendo io,poi sicuramente non abbiamo delle basi forti su cui poggiare il resto. I fischi dei tifosi? Non ci perdo le energie per provare a capire. Io faccio l’allenatore”. E quando si parla di esonero il tecnico passa la palla alla società: “Mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni nel ruolo che ho”.

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La contestazione dei tifosi

I tifosi della Fiorentina hanno già emesso il loro verdetto. Dopo la gara con il Torino è partita una contestazione molto forte all’indirizzo della squadra ma soprattutto nei confronti del tecnico, dalla curva i cori che chiedevano l’esonero di Grosso si sono sentiti forti e chiari. E l’atteggiamento dell’allenatore non è andato giù neanche ai tifosi viola che hanno commentato sui social. Grosso, insieme alla squadra, sono andati sotto la curva Fiesole per chiedere scusa per la sconfitta ma il tecnico ha deciso di fare subito dietrofront, andando via con un applauso nei confronti del resto dello stadio: “Un gesto illogico – scrive Pietro – che acuisce un rapporto mai nato e che adesso sembra già in una crisi senza soluzione”. E ancora: “Quei venti secondi mi hanno fatto più paura del nulla assoluto in campo. E guardate come lo guardano i giocatori, increduli anche loro”.

La posizione della società, Paratici in silenzio

Una situazione che rischia di diventare particolarmente incandescente a Firenze. Il rapporto tra Grosso e i tifosi viola è ai minimi termini ma almeno per il momento sembrano non essere all’orizzonte delle decisione “drastiche”. Fonti vicine alla società infatti rivelano che il club non sta pensando all’esonero al punto che alla fine del match perso contro il Torino, Fabio Paratici ha deciso di non incontrare la stampa. Non una decisione per “nascondersi” dopo questo pessimo avvio di campionato ma per dimostrare che in questo momento, pur difficile, non c’è bisogno dell’intervento di un dirigente per difendere il tecnico.