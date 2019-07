Fiorentina, fa discutere il "caso Pezzella"

La Fiorentina di Rocco Commisso sta per piazzare il suo primo grande colpo. Nelle prossime ore il club viola annuncerà l'ingaggio del terzino Pol Lirola, in arrivo dal Sassuolo per 13 milioni di euro più bonus. Per il giocatore spagnolo previsto un contratto triennale con opzione per il quarto.

Intanto la Gazzetta dello Sport rivela che il patron italoamericano sta lavorando anche per disinnescare un presunto "caso Pezzella". Secondo la rosea l'argentino non è in sintonia con il tecnico Vincenzo Montella, e potrebbe andarsene nelle prossime settimane: non mancano gli interessamenti di Milan e Roma. Il giocatore è valutato 20 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 09:48