Fiorentina, fioccano le richieste per Biraghi

Mentre Rick Karsdorp chiama e invoca una seconda possibilità alla Roma, la società sembra avere altri piani alla voce esterni difensivi. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, tante dovrebbero essere le novità nel reparto durante l’estate.

Tra i partenti Bruno Peres e Alessandro Florenzi, che tornerà dal prestito al Valencia, mentre alla voce arrivi interessano Davide Faraoni del Verona e Takehiro Tomiyasu del Bologna, ma anche Cristiano Biraghi.

Il mancino di proprietà della Fiorentina è destinato a lasciare l’Inter, che non eserciterà il diritto di riscatto, ma la Roma non è l’unica squadra sulle sue tracce: ci pensa infatti anche il Torino, che per la sinistra tiene però in caldo anche l’ipotesi Mohamed Fares della Spal, pupillo del neo ds del Toro Davide Vagnati.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 23:35