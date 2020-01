Fiorentina, firma e visite per Cutrone

Nella tarda serata di giovedì, Cutrone è sbarcato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura con la Viola. L'ex attaccante del Milan e Wolverhampton è apparso molto sorridente e esaltato per essere rientrato in Serie A.

Oggi firma e visite, poi spazio al campo per conoscere Iachini e nuovi compagni. Accordo sulla base di un contratto di 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 15/16 milioni di euro. Ora la Fiorentina proverà a prendere dalla Roma Juan Jesus.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 07:34